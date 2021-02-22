本报记者 张 红

上海市文化和旅游局2月17日晚间发布数据显示，假日期间，上海实现旅游收入56.65亿元。图为游客2月17日在上海豫园景区观赏民俗灯会。新华社记者陈 飞摄

这个特殊的春节，中国很多人都在原地过年。少了“人口大迁徙”般的春运客流，过年的喜庆气氛和繁荣场景却并未缺席，反而添了不少新意。电影票房的井喷、消费的旺盛与短途旅游的蓬勃发展更是让世界惊叹。牛年春节，世界看到了中国的澎湃活力，也感受到了中国传递的信心与希望。

数据展现旺盛活力

春节假期一结束，电影票房、零售消费、短途旅游等一系列数据的出炉吸引了外媒关注。

据灯塔专业版实时数据，截至2月17日22时，2021年春节档总票房累计超78亿元，总观影人次1.6亿，累计场次285.8万，创中国影史春节档累计票房、人次新纪录。路透社还注意到，中国制作的电影占据主导地位。报道指出，这一成绩使今年到目前为止的票房总收入超过100亿元。路透社报道指出，这种观影狂潮是由听从政府号召留在所在城市过年的工人和办公室白领推动的。一些观影者还从当地政府获得了免费票。

“中国电影在春节期间的票房已经超过了疫情暴发前”，美国有线电视新闻网称，春节是中国最重要的节日，相当于西方的感恩节、圣诞节和新年的“三合一”。通常，数以亿计的人会利用这个机会远行探亲。但今年由于疫情政府鼓励就地过年，消费者把目光转向了其他娱乐。尽管对影院上座率有一些限制，但春节伊始，中国的票房收入已超过2019年同期。这进一步证明了世界第二大经济体的强劲增长。

俄罗斯卫星新闻网17日称，在国家就地过年的倡议下，互寄年货特产成了与家乡亲人表达思念的方式，也推动了快递量的增长。中国国家邮政局快递大数据平台监测显示，春节期间（2月11日至17日），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%。

这个春节，中国消费市场展现出蓬勃生机和旺盛活力。中国商务部17日晚发布数据显示，除夕至正月初六，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比2020年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%，已经超过疫情前。

德国《图片报》17日用“蓬勃发展”形容春节期间的中国旅游业。报道称，中国西南部的四川省有634万游客庆祝了农历新年，比去年增加了293％！全省门票收入达到4083万元人民币，比上年增长166％。另有275万游客来到首都北京，上海迎来227万游客，广东省迎来433万游客。另据塔斯社报道，中国海南省的度假胜地三亚在农历牛年春节假期前三天迎来旅游小高潮。海南离岛免税店人气足、销售旺，从除夕到正月初三，4天时间销售超过7个亿。

特殊春节增添新意

今年的春节无疑是特殊的。外媒注意到，许多人响应号召就地过年，中国的春节也因此添了不少新意。阿里巴巴发布的2021年春节消费报告显示，超过1亿人“原地过年”，使得新消费现象频出。

据新加坡《联合早报》网站2月17日报道，一家短视频社交平台17日发布春节数据报告。报告显示，“一个人过年”在该平台被搜索8万次，就地过年相关视频被点赞8846万次。据报道，由于疫情原因，不少人选择就地过年，这也是很多年轻人第一个不回家的春节。在就地过年的方式中，逛公园、看电影、健身运动、学习、滑雪排名前五。报告还显示，拜年短视频数量同比增长11倍，成为新年俗；市区内短途游成为过年出游主流，西安大唐不夜城是打卡最多的景区。飞猪平台数据显示，牛年春节期间“本地游”预订量同比涨超660%。雅虎日文网还注意到，一种“短途度假”新趋势在这个春节流行，就是入住本地或周边的四星五星级豪华酒店，以“90后”年轻人为主。

路透社刊发报道称，“就地过年”催生快递“乡味”风潮。在这个农历新年无法返乡的中国人用食品包裹缩短距离，为亲人寄去家乡的味道。在1月20日至2月3日的“年货节”中，电商网站食品销售额与去年农历新年期间相比大涨40%。电子商务和零售网站说，今年春节假期前食品和饮料订单大幅增加。大城市和小城市之间的订单量大幅增加。

《俄罗斯报》网站报道也指出，远离家乡并未阻止人们在除夕夜与亲人交流。人们通过视频同吃年夜饭并互相拜年。此外，人们可以在网上为亲朋好友轻松订购新年礼物，通过快递直接送上门，还可以利用新技术制作新年全家福。报道称，为让留在工作地的人们过个好年，各级政府采取了一系列措施，包括不间断供应能源和商品、增播电视娱乐节目、实行优惠政策等。对于自觉就地过年的人们，各地政府准备了一些“大礼包”，包括商品打折券、当地旅游景点的免费门票以及免费的手机流量和通话时长，以便让人们过节不孤单。

日本《产经新闻》报道介绍，不返乡人员可享受的优惠待遇很多。在北京，除一些公园免费开放外，各电信公司每个在网手机号码还可在规定期限内免费领取20G北京本地流量包，在春节期间使用。

“金牛”分享正能量

牛年作为丰收、繁荣、好运、成功及勤奋的象征已开始为多国民众所熟知。美国有线电视新闻网网站报道，2月12日是辛丑年的开始。天干之辛属金，地支之丑为牛，因此辛丑年也是农历“金牛”年。新加坡《联合早报》称，“牛气冲天”“‘牛’转乾坤”这些生动的祈愿祝福语，引起各国民众的共鸣，让疫情下的世界分享到中国传统牛年的文化正能量。

《俄罗斯报》网站报道指出，在去年的疫情中，14亿中国人展现出强大的意志和惊人的团结。今年春节，中国人再次显示出高度自觉性和对祖国的关心。报道表示，按照中国农历，2021年是牛年。牛是勤劳、奉献和力量的象征。牛的这些宝贵品质在春节期间得到充分体现。尽管许多中国人不得不留在工作地，但民众团结一心，这给国家发展注入信心。

路透社称，中国经济2021年将迎来复苏“牛”，消费和制造业投资奋蹄追赶。中国经济2021年将继续复苏，分析人士普遍预计今年全年增速在8%-9%左右。德国电视一台17日称，2021年的牛年对中国具有特殊意义，包括中国共产党成立100周年，推出“十四五”规划，准备2022年冬奥会等。作为去年唯一一个经济正增长的主要经济体，中国人在牛年将更有信心。

西班牙《世界报》网站2月16日发表《巨人仍在成长》一文指出：中国迎来了“金牛年”。在中国的十二生肖中，牛象征力量、纪律、高尚和勤奋工作，这些都是实现繁荣的关键。许多人将牛的坚韧和抗压能力与中国经济相提并论，并预言在这一年中，中国将继续巩固其作为世界主要经济大国的地位。

西班牙中国政策观察网站也发表《中国的牛年》一文指出：中国迎来了牛年。这个牛年唤起许多期望。今年将是以庆祝中国共产党建党100周年为标志的一年。在经济方面，这个牛年是推进新的发展理念——“双循环”的关键一年。

牛年也让世界充满希望。美联社报道引用中国民俗学家的话称，“牛年马年好耕田，对农民来说，牛年是丰收的一年。”美国有线电视新闻网也引用专家的话说，牛是勤劳的生肖，“希望世界经济不会像去年那样停滞不前，在今年下半年重新启动”。印度《快报》称，牛年将取代传统上充满动荡的鼠年，“据说牛年会带来稳定和平静，预计这将是充满机遇和经济繁荣的一年”。

(责编：艾雯、刘叶婷)