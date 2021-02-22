本报记者 高 乔

澳大利亚悉尼华星艺术团团员在排练中国民族歌舞。本文配图均由受访者提供

邹军勇为来公司消费的顾客免费提供的中国风日历。

旧金山唐人街中餐厅提供的盆菜。

正月里来贺新春，家家户户庆团圆。正月里，新春的氛围笼罩着中华大地，也传递到四海八方。有华侨华人的地方，就有年味儿——吃上团圆饭，准备新春礼物，献上中国歌舞，浓郁的春节气息香飘海外。即便在新冠肺炎疫情的影响下，丰富多彩的中国文化“年货”也插上了“云”翅膀，传递到海外华侨华人和当地民众的手中，更暖进他们的心里。

“分享中国年味儿”

正月里，澳大利亚悉尼华星艺术团的团员们在各地的安老之家（养老院）忙碌。给安老之家的老人们送去中国歌舞，是他们每年春节都如期进行的新春问候。梁祝、新疆之春、胶州秧歌、云南歌舞……充满中国各民族风情的歌舞为老人们带去中国新春的喜气祥和。

北京天安门、中国福字、金牛画作……塞尔维亚丽水商会会长邹军勇定制的牛年日历上满是“中国味儿”的照片、画作，这是他为当地民众送上的新春礼物。

往年，塞尔维亚的侨团总要举办新春酒会和庆祝春节的大型活动。今年，受疫情影响，所有类似活动全部取消。但邹军勇仍想方设法向当地民众传递中国春节的气氛。

“我们选择了一些具有中国文化特色的图片，做成实用的日历，送给来公司消费的顾客，希望能和他们一起分享中国的年味儿。”他说。

今年春节，“湘乡香”中餐馆登上美国广播公司电视节目。正宗湖南菜通过美国主流电视台走向更多美国民众。作为这次节目的推荐人，美中餐饮业联合会主席胡晓军告诉本报记者，今年，受疫情影响，中餐馆经营艰难，但经营中餐馆的华侨华人仍然在困境中顽强发展。今年春节，他的连锁中餐馆“老四川”像往年一样推出了新年套餐，还推出了舞狮表演，让前来就餐的顾客在品味中餐的同时，也尝尝中国年的文化味道。

在美国旧金山，美国华商总会顾问蔡文耀从唐人街中餐馆买回丰盛的盆菜，通过视频连线，和亲朋好友一起“云团圆”。春节期间，旧金山的疫情形势仍然比较严峻，往年唐人街举办的各类春节活动全部叫停，中餐厅推出的盆菜大受欢迎。盆菜是广东南部地区流行的一种杂烩菜式，鱼虾、鸡鸭、海鲜等美味荟萃一锅，满是团圆的味道。

“我们一边在视频会议软件上互相拜年问候，一边共享各自买回的盆菜，也算一次别致的春节团圆饭。”蔡文耀说。

“眼泪都要掉下来了”

当地时间2月11日（除夕）傍晚6时，绚烂的烟花在塞尔维亚首都贝尔格莱德市中心的夜色中绽放。在异国他乡庆祝春节的氛围，让邹军勇分外感动。“上一次看到这样的烟花秀，还是塞尔维亚当地的新年。这次的烟花秀特别热闹，能在农历新年在塞尔维亚看到这么漂亮的烟花，我眼泪都要掉下来了。”他说。

作为在塞尔维亚经营连锁商超的侨胞，他见证了中塞两国民众的密切往来和真诚友谊。“在塞尔维亚的每个城市、乡镇的超市里，都能找到来自中国的商品。可以说，中国的商品是塞尔维亚民众生活中不可或缺的一部分。”邹军勇说，塞尔维亚民众对华侨华人的友好和对中国文化的喜爱让他非常感动。

“安老之家的老人们都知道中国春节，正月十五之前都是年，他们不仅赞叹中国舞蹈的优美，更感受到中国春节文化的魅力和敬老爱幼的中国传统文化。”悉尼华星艺术团团长余俊武告诉本报记者。每年定期为当地几十所安老之家提供艺术表演服务是悉尼华星艺术团的常规服务项目之一。在春节这个时间节点拜访安老之家，更突出了华星艺术团的品牌特色，用中华文化的魅力回馈当地政府和各族裔居民。

除了线下的新春问候，“云端”文化年货也是今年悉尼华星艺术团送出的重头戏。春节期间，悉尼华星艺术团的团员们筹备的歌舞视频在央视频“我在海外过大年”栏目播出，为海外华侨华人和当地民众送上一台“云端春晚”。“今年的节目，主要通过演绎经典校园歌曲，与广大华侨华人共享校园回忆，共贺新春。”余俊武说，艺术团50多名成员花费了两个多月时间精心筹备，每一首歌曲都是艺术团的心血。

“对未来充满信心！”

今年春节，邹军勇不仅看到了塞尔维亚为庆祝中国春节燃放的烟花秀，还收到了来自祖国的另一份“大礼”——新冠疫苗。2月10日，农历腊月二十九，塞尔维亚采购的第二批50万支国药集团中国生物新冠灭活疫苗抵达。来自中国的150万剂新冠疫苗，让塞尔维亚率先实现大规模接种计划，成为欧洲接种率最高的国家之一。“我们塞尔维亚的华侨华人，绝大多数都能免费接种疫苗，在欧洲能接种到中国研发的新冠疫苗，作为中国人，我们非常骄傲，这对我们来说就是最好的新年礼物。

“今年我们还会继续扩大经营。”胡晓军说，尽管经受着疫情压力，美中餐饮业联合会发起了全美爱心餐捐赠活动，举办了美国第三届中餐国际论坛，负责了第六届世界烹饪锦标赛美国赛区的工作。对他而言，2020年是紧张而充实的一年，2021年将是希望满满的一年：“老四川”在其他州市开设的连锁店陆续开张营业，更多新的连锁店也在规划中。“我对中餐业的未来还是充满信心的！”胡晓军说。

“2020年，我们亲眼见证了美国民众防疫态度的转变。随着疫苗的推广，防疫形势好转的希望更大，我们的心里也更有底了。”蔡文耀说，“我有信心，随着防疫形势日渐明朗，经济活动也会逐渐恢复。等疫情过去，我一定要回中国旅游！”

(责编：艾雯、刘叶婷)