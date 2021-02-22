新华社德黑兰2月21日电（记者夏晨）据伊朗新闻电视台21日报道，国际原子能机构总干事格罗西20日晚抵达德黑兰，对伊朗进行访问。他将就国际原子能机构与伊朗继续合作问题与伊朗官员进行磋商。

格罗西日前在社交媒体上说，在伊朗通知国际原子能机构将中止自愿履行《不扩散核武器条约》附加议定书后，他准备访问伊朗。他将“会晤伊朗高级官员，寻求双方都能接受、不违反伊朗法律的解决方案”，以便国际原子能机构能继续在伊朗开展必要的核查工作。

伊朗议会去年12月通过法案，要求政府如在一定期限内未发现对伊制裁“松动”，就应进一步突破伊核协议限制。伊朗外长扎里夫本月17日表示，根据这一法案，如果伊核协议相关方在规定时间内仍不履行协议义务，伊朗将从2月23日开始中止履行《不扩散核武器条约》附加议定书。但伊朗仍会遵守《不扩散核武器条约》及保障协定。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。作为伊朗在伊核协议中所作承诺的一部分，伊朗按《不扩散核武器条约》附加议定书要求采取一些有关核活动的自愿措施，给予国际原子能机构更广泛监督伊朗核活动的权限。中止履行该议定书意味着这些措施将暂停。

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