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美媒：美方涉疆谎言以歪曲报告为依据

2021年02月22日08:40 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿2月20日电　美国媒体日前报道说，美国政府对中国在新疆构成所谓“种族灭绝”指控的依据仅为一右翼宗教极端人士的研究报告，而这份报告存在恶意的数据滥用和事实歪曲。

　　美国独立新闻网站“灰色地带”18日在一篇调查报道中指出，美国政府以及一些西方主流媒体均以右翼宗教极端主义者阿德里安·岑茨（中文名：郑国恩）在去年6月的一份研究报告为依据，指控新疆存在所谓“种族灭绝”。

　　报道说，对岑茨的报告进行认真评估后发现，这份报告充斥着恶意的数据滥用、虚假陈述、选择性使用材料以及事实歪曲。

　　报道指出，岑茨在报告中以近年来新疆部分地区少数民族人口增长率下降为由，称可将“人口控制措施”视为“种族灭绝”。然而，他自己在报告中援引的数据显示，新疆维吾尔族人口数量2010年至2018年间有大幅增长，且在新疆2005年至2015年间维吾尔族的人口增长率明显高于汉族，这些数据与他的结论自相矛盾。此外，岑茨在报告中将新疆公共医疗服务的推广污蔑为“种族灭绝”的例证，并为了佐证观点而捏造新疆计划生育手术的有关数据。

　　报道还说，一些西方主流媒体为报道需要将岑茨称为“中国问题专家”，而回避他的政治和宗教背景。德国人岑茨是一名极右翼宗教人士，目前供职于美政府成立的极右翼组织“共产主义受害者纪念基金会”。

(责编：艾雯、杨牧)

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