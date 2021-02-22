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综述：美国得州食品和饮用水供应吃紧 部分商品价格飞涨

2021年02月22日08:38 | 来源：新华网
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新华社休斯敦2月20日电 综述：美国得州食品和饮用水供应吃紧 部分商品价格飞涨

新华社记者高路

遭遇罕见冬季风暴的美国南部得克萨斯州20日气温开始回升，但当地食品和饮用水供应依然紧张。此外，部分生活必需品和电价也出现暴涨。

根据监测全美电力供应的网站显示，截至20日下午，得州全境有超过5.4万户处于停电中，与19日相比大幅下降，但全州仍有超过15万民众家中断水或自来水的水质异常，全州近半数居民需要将自来水烧开至少两分钟方能饮用。得州环境质量署官员说，供水情况还在改善中。

得州的食品供应20日也仍未恢复正常。大型超市内的即食食品被抢购一空，肉蛋奶和蔬菜水果等商品库存明显不足，多数超市还对桶装水进行限量销售。

在20日举行的新闻发布会上，得州官员说，该州已经订购了1000万瓶瓶装水和超过500万份即食食品，会向全州有需要的人群发放。另外，全州331个御寒中心仍在开放中。在休斯敦、达拉斯等得州大城市，连日来多个组织在各地向民众免费发放瓶装水和食物。

当得州居民仍在为食品和饮用水发愁时，一些家庭却惊讶地发现他们收到了天价电费账单。一位得州北部居民告诉福克斯新闻，他是网迪能源公司的用户，在冬季风暴期间尽管全家都尽可能地节约用电，可5天下来的电费开销竟然高达1.7万美元。另一位休斯敦居民则表示，她过去一周的电费账单为5500美元。

网迪能源公司实施的是实时浮动电价。冬季风暴来临前，该公司曾建议用户转投其他电力供应商，以避免产生过高电费，但很多用户发现其余供应商当时已经不再接受新客户，或者需要数日才能完成手续。

除了天价电费外，得州人近日还明显感受到酒店、汽油甚至瓶装水价格的上涨。20日得州大城市的汽油价格较冬季风暴来临前上涨了一到两成。另有报道说，有一些不良商家将成箱的瓶装水拆分，按瓶售卖，每瓶价格为原价的两到三倍。

有官员表示，一些不良商家将此次自然灾害当作牟取暴利的机会。休斯敦17日开通了价格举报系统，在前20个小时内就接到450宗投诉。

根据得州法律，在灾害状态期间随意抬高食品、药品、汽油等必需品价格属于违法行为。政府呼吁市民继续举报哄抬物价现象。

此次罕见寒流已直接或间接造成数十人死亡。专家预计，随着时间推移，相关死亡人数还会继续上升。

此外，极端天气还导致得州新冠疫苗供应和接种工作出现大规模延迟。由于积雪结冰导致疫苗运输中断，众多疫苗接种中心被迫关闭，一些已经预约的接种不得不取消。卫生部门说，至少要等到路况改善后，接种工作才能恢复。

目前，美国政府已宣布得州部分地区进入“重大灾害状态”，联邦政府的救援人员和物资正在陆续到位。

(责编：艾雯、杨牧)

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