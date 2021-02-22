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老挝举行第九届国会选举

2021年02月22日08:36 | 来源：新华网
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新华社万象2月21日电（记者章建华）老挝21日举行全国范围内的投票，选举第九届国会代表和第二届省人民议会代表。

2月21日，市民在老挝万象参加国会选举投票。新华社发（凯乔摄）

21日一早，老挝国家主席本扬、总理通伦和国会主席巴妮等领导人分别前往投票站投票。此次选举将从224名候选人中选出164名第九届国会代表，从另外788名候选人中选出492名第二届省人民议会代表。

老挝国家选举委员会和地方选举委员会为本次选举做了大量准备工作。在万象市的农奔村投票站，村长苏万对记者说，选举前几周，村里印发了关于选举和候选人的资料，确保选民们都充分知情。

2月21日，市民在老挝万象参加国会选举投票。新华社发（凯乔摄）

据悉，老挝全国约有428万选民，全国设置了7200个投票站，并设置移动投票单元服务于不便前往投票站的选民，还设有40个海外投票站供在国外的选民投票。选举结果预计于2月底前公布。

今年1月，老挝人民革命党第十一次全国代表大会选出新领导集体，总理通伦当选为新的中央总书记。老挝新一届国会成立后将选举新的国家主席和政府总理等国家领导人，审议通过新的内阁成员名单。

老挝国会是国家最高权力机构和立法机构，每届任期五年。

2月21日，市民在老挝万象参加国会选举投票。新华社发（凯乔摄）

2月21日，老挝国家主席本扬在万象参加国会选举投票。新华社发（凯乔摄）

2月21日，市民在老挝万象参加国会选举投票。新华社发（凯乔摄）

2月21日，市民在老挝万象参加国会选举投票。新华社发（凯乔摄）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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