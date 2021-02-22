人民网堪培拉2月22日电 （记者陈效卫）2月19日，驻巴布亚新几内亚大使薛冰和夫人赵珺应邀出席巴新科技大学孔子学院揭牌仪式。薛冰与巴新总督达达埃、副总理巴希尔、巴新驻华大使萨旺、巴新科技大学校长瑞纳吉共同为孔子学院揭牌，达达埃亲自宣布巴新科技大学孔子学院正式成立。

薛冰在致辞中表示，巴新科技大学孔子学院在两国领导人的关心下正式成立，是中巴新交往中的里程碑，也是今年庆祝中国共产党成立100周年和中巴新建交45周年的系列活动之一。作为巴新首家孔院，科大孔院为两国教育、文化、人文交流提供了独特平台，将通过语言和文化交流增进两国人民的相互了解，为深化中巴新各领域合作发挥积极作用，推动两国全面战略伙伴关系进一步发展。

薛冰表示，中巴新建交45年来，为两国人民带来了实实在在的利益。双方相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益问题上相互支持。新冠疫情暴发以来，两国守望相助，共同抗击疫情。在教育领域，中国每年向巴新提供约30名政府奖学金名额，目前已累计超过450名巴新学生获得该奖学金赴华学习深造，中方还援建了巴新布图卡学园、西太平洋大学等院校。正如王毅国务委员兼外长在与巴新代理外长、国家计划部长帕伊塔通话中所说，中巴新双边关系是中国同太平洋岛国友好交往的典范，两国互为真诚朋友。

薛冰表示，2021年，在中国共产党建党百年之际，中国开始实施第十四个五年计划，开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。中国的发展有利于世界和平与发展，也将为中巴新交流与合作提供更多机会。年轻人代表着一个国家的未来，也代表着中巴新关系的未来。相信在巴新孔院学习的年轻一代将成为巴新未来建设的有生力量，期待这些年轻人加入中巴新友好合作事业，为两国交流与合作架起新的桥梁。

达达埃祝贺巴新首家孔子学院正式成立，称赞这有助于增进巴新和中国人民的相互了解和友谊，特别是哲学和管理理念上的交流。孔子是中国优秀传统文化代表人物，他的很多思想与巴新价值观相同，比如“欲治其国者，先齐其家”的从政者修养，以及“己所不欲，勿施于人”的取予观。巴新高度重视中巴新关系发展，将继续坚定奉行一个中国原则，支持“一国两制”，不断深化对华友好合作，推动双边关系再上新台阶。希望巴新青年通过孔院认真学习中国语言和文化，为人生发展创造更多机会，为两国交往注入更多活力。祝愿中巴新友谊世代相传。

巴希尔表示，巴新政府重视发展对华关系，希望学习中国先进的科学技术，也希望学习中国先进的文化和治国理政经验。只有技术加文化才能实现创新，才能将技术转化为民生水平的提高。这一点中国取得了举世瞩目的成就，值得巴新学习。巴新孔院的成立为当地学生学习中国语言和文化提供了新的平台。巴新在“广交友、不树敌”的外交理念下大力发展对华关系，中巴新友好关系历久弥坚，不会受到外部环境和第三国的影响。相信越来越多的巴新人将能够同中国伙伴直接用中文对话，充分沟通，深入合作，促进两国各领域务实合作和两国关系不断向前发展。

萨旺表示，巴新孔院是巴新目前唯一以研究一个国家的语言和文化成立的大学学院，充分体现了中巴新关系的重要性。掌握中文，将为巴新青年提供更多就业机会，为巴新企业提供更广阔市场，为中巴新关系发展培养更多友谊大使。

瑞纳吉表示，巴新科技大学重视孔子学院的建立和发展，巴新总督、副总理、中国和巴新两国大使的莅临令该校倍受鼓舞，有力提升了孔院的知名度和重要性，使学校更加有信心同中方一道办好巴新首家孔子学院，以语言为载体，学习中国先进技术和文化，为巴新培养更多的科学家、工程师及各领域人才。揭牌仪式上，孔院中方院长张显带领巴新学生演唱的中文歌曲《大中国》和《茉莉花》，获得全场热烈掌声。

巴新科技大学孔子学院位于巴新第二大城市、工业经济中心莱城市，系科大正式二级办学单位，由重庆师范大学同该校合办，首批已有近300名科大在校师生报名学习。

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