欧洲联盟提议举行伊朗核问题全面协议参与方非正式会谈，以推动美国和伊朗重回协议轨道。伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希20日说，伊朗正在研究这一提议，会适时作出回应。

阿拉格希当天接受伊朗国家电视台采访时说，伊朗正在考虑欧盟外交和安全政策高级代表何塞普·博雷利的提议，正与伙伴进行磋商，“不过我们认为美国重返伊核协议不需要用会谈来达成，唯一的途径是解除制裁”。

美国新一届政府上台后着眼于与伊朗恢复接触。美国与伊朗就重返伊核协议互开条件，双方都要求对方先迈第一步：美国要求伊朗重新履行协议，伊朗则要求美国取消制裁。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫本月早些时候提议，由博雷利斡旋，让伊朗和美国“同步”采取重返伊核协议需要的行动，以打破现阶段僵局。

博雷利后来提议，举行由伊核协议签字方出席的非正式会谈，商量此事。

美国国务院发言人内德·普赖斯18日发表声明说，美国将接受欧盟的邀请，与伊核协议参与方讨论通过外交途径解决伊核问题。美国国务卿安东尼·布林肯18日与英国、法国和德国外长举行线上会议后发表联合声明说，如果伊朗重新严格履行伊核协议，美国将做好与伊朗磋商的准备。

美国随后还放松了两项特朗普政府时期实施的对伊强硬措施，包括取消对伊朗常驻联合国代表团成员的旅行限制。

扎里夫18日和19日连续两天回应美方，强调伊方举动是回应美方违反伊核协议，重申伊方要求美国解除制裁的立场。

伊朗政府发言人阿里·拉比埃20日早些时候说，虽然围绕伊核协议的“外交争论”仍在继续，但伊方相信美国政府会“很快”解除对伊制裁。

美国新任总统约瑟夫·拜登先前表示，美国不会为了与伊朗谈判而先解除对伊制裁。美国白宫新闻秘书珍·普萨基19日说，美国与伊朗等伊核协议参与方会谈前，不会采取放松制裁之类的“额外行动”换取伊朗配合。（王宏彬）（新华社专特稿）

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