人民网开罗2月21日电 （记者黄培昭）埃及《今日埃及人报》今天刊发中国驻埃及大使廖力强的署名文章《疫苗相助传佳话，中埃友谊谱新章》，文章全文如下：

自2020年新冠肺炎疫情发生以来，中埃守望相助，共克时艰，不断深化两国抗疫合作。疫苗合作是中埃合作抗击疫情的重要领域。基于双边友好和中埃全面战略伙伴关系，特别是两国在抗疫斗争中的真诚互助，中方认真履行中国国家主席习近平关于让中国疫苗成为全球公共产品的承诺，高度重视埃方迫切的疫苗需求，近日决定向埃及提供一批新冠疫苗援助，并愿为埃采购中国企业生产的疫苗提供便利。此举体现了中埃两国元首间的深厚情谊和中国人民对埃及人民的真挚感情，将助力埃及早日战胜疫情。中国还将向阿盟秘书处援助一定数量的新冠疫苗。

中方不会忘记，疫情发生以来，中埃双方相互支持、相互帮助，书写了中埃友好关系史上动人的新篇章。在中国疫情暴发初期，塞西总统是最早向习近平主席致信表示支持的外国元首之一。在中国抗疫关键时刻，塞西总统专门委派埃及卫生和人口部长哈莱作为总统特使携抗疫物资访华，并指示在埃及三大世界文化遗产上以灯光秀形式映射五星红旗表示支持。中方也多次向埃方捐赠防疫物资，提供最新版防控和诊疗方案，开展专家视频交流，援助口罩生产线、医疗器械，中国医院还同埃医院结成对口医院，为埃方抗疫提供支持和帮助。

一年来，中埃两国新冠病毒疫苗合作稳步推进，留下了一幕幕令人难忘的动人场景。只有亲身经历过后，你才会深感中埃友谊弥足珍贵，两国合作前景广阔、大有可为。一路走来再回首，有四个重要时间节点我仍记忆犹新。

一是2020年9月，中国国药集团中国生物新冠灭活疫苗在埃及开展Ⅲ期临床试验。埃及卫生与人口部长哈莱部长随后表示，中国疫苗在埃三期临床试验进展顺利，安全性和有效性得到科学认证。二是2020年12月10日，由阿联酋方面提供的5万剂中国疫苗运抵埃及，埃及成为非洲大陆第一个获得新冠疫苗的国家。哈莱部长称之为“历史性时刻”！三是2020年12月31日，我代表中国国家卫生健康委员会和埃及卫生与人口部副部长穆罕默德·哈桑尼共同签署《中埃关于新冠病毒疫苗合作意向书》，有力推动两国相关机构加强在新冠疫苗研发、生产和使用领域的合作。四是2021年1月2日，埃及正式批准在埃紧急使用中国国药集团新冠灭活疫苗，成为非洲首批为公民接种新冠疫苗的国家之一。

病毒没有国界，人类命运与共，团结合作是战胜疫情最有力的武器，疫苗不应是少数国家享有的“奢侈品”。当前，新冠肺炎疫情仍处于大流行阶段，中国自身疫情防控面临很大压力，国内疫苗需求巨大。但中方一直以实际行动践行习近平主席的重要宣示，即在中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。中方已经向巴基斯坦等53个发展中国家提供疫苗援助，并正在向22个国家出口疫苗；积极参与世卫组织“新冠疫苗实施计划”，并决定向其提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家；支持国内企业同国外合作伙伴开展疫苗联合研发和合作生产，支持有关企业向急需获取疫苗、认可中国疫苗、已授权在本国紧急使用中国疫苗的国家出口疫苗；对于其他国家疫苗企业在华加工产品、供世界各国使用，中方也予以支持和协助。

与此同时，中国政府始终把新冠疫苗的安全性和有效性放在第一位。中国疫苗研发企业始终严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发并积极开展国际合作。中国疫苗研发和生产走在世界前列，但中方从未“推销”疫苗。国际社会在疫苗问题上应当团结一致、形成合力，而不是相互竞争。中方将继续同有关国家以不同方式开展疫苗合作，根据需要提供力所能及的支持和帮助，也期待国际社会共同努力，各方拿出实际行动，促进疫苗在全球的公平分配和使用，为国际社会早日战胜疫情、推动构建人类卫生健康共同体作出积极贡献。

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，中埃将共同迎来建交65周年。双方将继续认真落实两国元首达成的重要共识，不断深化双边关系内涵，推进中埃命运共同体和中埃卫生健康共同体建设，以更加丰硕的合作成果诠释中埃命运共同体的深刻内涵。寒冬阻挡不了春天的脚步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。人类一定能够战胜疫情，在同灾难的斗争中成长进步、浴火重生！

(责编：苏缨翔、常红)