新华社乌干达恩德培2月21日电（记者杨臻）2月21日，乌干达总统穆塞韦尼在恩德培总统府会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪向穆塞韦尼总统转达习近平主席的亲切问候，祝贺穆塞韦尼在总统大选中再度获胜连任。杨洁篪表示，在两国元首亲自关心和推动下，中乌关系顺利发展。中方支持乌方走符合自身国情的发展道路，愿同乌方进一步深化政治互信，加强发展战略对接，增进优势互补，在共建“一带一路”和落实中非合作论坛北京峰会成果框架内拓展务实合作，将两国全面合作伙伴关系推向新高度。中方愿同乌方继续开展抗疫合作，共同推动构建人类卫生健康共同体。

杨洁篪表示，中乌在涉及彼此核心利益和重大关切问题上一贯相互支持，反对以人权、民主等为借口干涉他国内政的行为。中方愿与乌方一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

穆塞韦尼请杨洁篪转达对习近平主席的诚挚问候，感谢中国长期以来在基础设施建设、农业、抗疫等方面给予的无私帮助，赞赏中国经验对非洲发展经济、改善民生的重要积极作用。他表示，乌方高度重视乌中传统友谊，欢迎中方扩大对乌投资，期待更多乌产品进入中国市场，愿同中方一道高质量共建“一带一路”，推动乌中全面合作伙伴关系取得更大发展。穆塞韦尼强调，乌方恪守一个中国原则，反对外国干涉中国内政，愿在国际和地区事务中与中方加强协调配合。

同日，杨洁篪还会见了乌干达外长库泰萨等内阁成员。

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