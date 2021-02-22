本报驻埃及记者 周 輖

美国政府近日表示，愿意与伊朗和其他国家就伊核协议进行讨论。美国国务院发言人普赖斯2月18日在一份声明中说，美国将接受欧盟高级代表的邀请，与联合国常任理事国、德国、伊朗等伊核协议参与方讨论通过外交途径解决伊核问题。同一天，美国国务卿布林肯表示，若伊朗严格遵守其在伊核协议中的承诺，美国也会遵守相应承诺，美方已准备好与伊朗就此展开讨论。

美国还撤回了两项此前对伊朗实施的强硬措施。美国常驻联合国代表团临时代办理查德·米尔斯致信联合国安理会，宣布撤回特朗普政府去年单方面宣称联合国对伊制裁已经恢复的有关信件。美方还通知伊朗常驻联合国代表团，告知其成员在美国国内的旅行限制将回到特朗普政府宣布有关禁令之前的状态。

分析人士指出，尽管美国新总统拜登在竞选期间承诺，胜选后将重新就伊核协议条件谈判并让美国重返协议，但拜登政府1月上台后多次表示，只有伊方首先重新遵守伊核协议，美方才可能解除制裁。美方18日的一系列表态与此前态度相比有所软化，释放出积极信号。

伊朗方面在对美国相关表态予以肯定的同时，再次强调美国应该首先解除对伊朗制裁。伊朗外长扎里夫18日晚在社交媒体发文说，如果美国“无条件、有效”解除特朗普政府施加给伊朗的所有制裁，伊朗将立即撤回此前的一系列反制措施。

美国2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止执行伊核协议的部分条款，但承诺所采取的措施是“可逆转”的。伊朗议会去年12月通过《反制裁战略法》，根据该法，如果伊核协议相关方在规定时间内仍不履行协议义务，伊朗将从今年2月下旬起中止履行《不扩散核武器条约》附加议定书。日前，伊朗告知国际原子能机构，自本月23日起，伊朗将不再允许该机构核查人员无限制进入伊朗核设施。国际原子能机构总干事格罗西20日晚抵达德黑兰，对伊朗进行访问。他表示将“会晤伊朗高级官员，寻求双方都能接受、不违反伊朗法律的解决方案”，以便国际原子能机构能继续在伊朗开展必要的核查工作。

分析指出，美国在此时态度有所软化，与伊朗设定的期限日益临近有关。美国担心继续保持强硬姿态，可能导致伊核问题前景进一步恶化。也有观点指出，美伊长期缺乏互信，且都各自面临国内压力，未来双方能否达成协议、相关制裁能否顺利解除，还有待观察。

（本报开罗2月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月22日 16 版）

(责编：胡永秋、牛镛)