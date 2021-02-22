本报驻法国记者 刘玲玲

云看展、视频艺术课、线上音乐会……通过拓展各种形式的网络体验，法国博物馆、历史古迹等文化机构在2020年依然保持活力。法国《费加罗报》近日刊文称，整体而言，去年法国文化机构的参观人数减少、营收下降，但得益于政府补贴支持和部分机构将活动转至线上等举措，文化产业热度不减。

疫情防控期间，法国许多博物馆推出线上参观平台、丰富线上活动的形式和内容。例如，“线上卢浮宫”提供虚拟参观路线，人们可通过“放大镜”功能欣赏艺术品的细节。卢浮宫还加强线上投放，在社交网络同步更新活动内容，2020年卢浮宫社交媒体账号新增100万订阅用户，总订阅量达930万，官方网站的访问量增加至2100万次。

凡尔赛宫提供丰富的线上图文解说资料，推出了全新虚拟现实服务“这是您的宫殿”，用户可以使用虚拟现实设备免费享受法语、英语或中文的线上参观讲解服务，从各个角度欣赏凡尔赛宫的内部构造、藏品和馆藏家具。蓬皮杜艺术中心在线开通免费艺术课，注册人数超过10万人，视频累计点播300余万次。奥赛博物馆通过视频网站直播室内音乐会，视频订阅用户增长了60%。

法国政府的资金援助部分缓解了文化机构的财政压力。去年9月，法国文化部宣布提供6.14亿欧元援助，其中用于补贴博物馆的金额达3.34亿欧元。法国的一些私营博物馆、美术馆等机构可申请部分失业补助、团结基金等补贴，还可申请政府担保贷款。一些博物馆积极采取自救措施，扩大资金来源渠道：卢浮宫去年9月推出的影片《卢浮宫之夜：莱昂纳多·达·芬奇》在全球展映，还先后与车企和甜品店等合作、开展慈善拍卖等，增加收入。

法国舆论普遍对文化机构的发展前景充满信心，认为线上文化项目的进一步丰富将为博物馆等文化机构注入更多活力。法国《艺术知识》杂志指出，线上展览避免了人们的文化生活进入“休眠状态”。考虑到文化机构线下开放时间尚不明确，线上参观将在未来一段时间内成为分享文化艺术最为便捷的方式。法国《巴黎人报》分析称，今年法国政府将继续加大对博物馆和历史文化遗产的援助，各大博物馆也将推出更为丰富的数字文化项目，法国文化机构将继续保持热度和活力。

（本报巴黎2月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月22日 16 版）

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