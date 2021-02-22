人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

联合国框架下跨境无纸贸易首个多边协定正式生效

2021年02月22日05:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月21日电  （记者罗珊珊）据商务部21日消息，《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》21日正式生效，这是联合国框架下跨境无纸贸易领域的首个多边协定，将方便亚太各成员的商品更便利进入彼此市场。

　　这一协定由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会倡导发起，于2015年4月启动谈判，2016年5月完成。先后有中国、俄罗斯、韩国、印度和印尼等近30个亚太经社会成员加入。目前，协定已对中国、菲律宾、孟加拉国等5个已完成国内核准的创始缔约方开始生效。

　　协定要求，各方要努力为跨境无纸贸易确立国家政策框架，利用现有或创建新的跨境无纸贸易系统，实现电子形式贸易数据和文件的交换，特别是鼓励各方加快推动“单一窗口”系统建设并将其用于跨境无纸贸易。

　　商务部国际司负责人表示，协定将进一步发挥我国超大规模市场优势，为亚太各成员提供更加广阔和便利的市场机会。同时，也有助于我国商品更加便利地进入亚太其他成员市场，并进一步提升我贸易便利化水平。

　　这位负责人表示，由于成员均是“一带一路”倡议沿线国家，实现跨境无纸贸易将大大促进亚太贸易领域互联互通。在全球抗击疫情的关键时期，也向国际社会发出各成员合作应对疫情挑战、支持多边贸易体制的信号。

　　目前，中方通过在全国开展通关作业无纸化改革试点，已承认电子数据和纸质单证具有相同法律效力。下一步，各方将进一步制定全面的行动计划以推动协定实施，包括具体措施和时间表等。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月22日 16 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部