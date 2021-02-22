本报北京2月21日电 （记者罗珊珊）据商务部21日消息，《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》21日正式生效，这是联合国框架下跨境无纸贸易领域的首个多边协定，将方便亚太各成员的商品更便利进入彼此市场。

这一协定由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会倡导发起，于2015年4月启动谈判，2016年5月完成。先后有中国、俄罗斯、韩国、印度和印尼等近30个亚太经社会成员加入。目前，协定已对中国、菲律宾、孟加拉国等5个已完成国内核准的创始缔约方开始生效。

协定要求，各方要努力为跨境无纸贸易确立国家政策框架，利用现有或创建新的跨境无纸贸易系统，实现电子形式贸易数据和文件的交换，特别是鼓励各方加快推动“单一窗口”系统建设并将其用于跨境无纸贸易。

商务部国际司负责人表示，协定将进一步发挥我国超大规模市场优势，为亚太各成员提供更加广阔和便利的市场机会。同时，也有助于我国商品更加便利地进入亚太其他成员市场，并进一步提升我贸易便利化水平。

这位负责人表示，由于成员均是“一带一路”倡议沿线国家，实现跨境无纸贸易将大大促进亚太贸易领域互联互通。在全球抗击疫情的关键时期，也向国际社会发出各成员合作应对疫情挑战、支持多边贸易体制的信号。

目前，中方通过在全国开展通关作业无纸化改革试点，已承认电子数据和纸质单证具有相同法律效力。下一步，各方将进一步制定全面的行动计划以推动协定实施，包括具体措施和时间表等。

《 人民日报 》（ 2021年02月22日 16 版）

(责编：胡永秋、牛镛)