本报驻俄罗斯记者 殷新宇

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面对新冠肺炎疫情及国际油价波动的冲击，俄罗斯政府去年9月推出了包含约500项措施的经济复苏计划，内容涵盖投资、数字技术、教育、基础设施建设等领域。近期多项指标显示，俄经济正成功克服疫情负面影响。专家认为，这表明俄政府所采取的措施积极有效，显示出俄经济在面临外部冲击时具有稳定性。

国际货币基金组织（IMF）在近期发布的报告中称，2021年俄罗斯经济增长将达到3%，2022年将达到3.9%。与此同时，标准普尔、惠誉等国际评级机构也相继对俄罗斯经济做出展望稳定的评级。

复苏措施及时有力

据俄罗斯联邦统计局初步评估，2020年俄国内生产总值（GDP）下滑3.1%。这一数据大大好于此前俄政府和世界银行的预测。“我们相信，俄罗斯很好地应对了疫情带来的挑战。” 俄罗斯直接投资基金总裁基里尔·德米特里耶夫表示，面对疫情冲击，俄罗斯经济保持了基本面稳定。

世界银行俄罗斯问题首席经济学家艾普瓦·桑吉在接受俄媒体采访时指出，俄罗斯经济在2020年的表现要好于世行较早时候的预测。桑吉分析认为：“这主要得益于金融、农业、电信和公共行政几个关键经济行业的良好表现。此外，‘欧佩克+’达成新协议的消息稳定了国际石油价格。”

2020年，在疫情及全球能源需求下滑的冲击下，俄罗斯消费不振，服务业深受影响。为实现商业活动正常化、提振民众就业和收入，推动俄罗斯经济转型，俄政府于2020年9月实施了国家经济复苏计划，有效稳定了经济，保证了民生和社会稳定。

国家经济复苏计划包含约500项具体措施，包括增加投资活动、发展数字技术、提高教育水平、快速建设优质住房等。计划对于稳定俄罗斯经济状况起到了积极作用，居民收入避免了进一步下降。目前俄政府正在执行计划的第二阶段，内容包括采取措施恢复消费需求、提高私人投资，进一步促进经济复苏，降低失业率。

“和我们的预期相比，俄罗斯经济更富动力和弹性，目前的状况是积极向好的。”国际货币基金组织专家雅克·米尼亚内表示，俄罗斯采取了强有力的政策应对，果断采取了一系列财政、货币和金融政策。三种工具综合使用，对稳定经济起到了重要作用。米尼亚内认为，随着基础设施、商业环境等问题得到改善，俄罗斯经济将实现更快增长。

经济呈现诸多亮点

对装载无人驾驶导航系统的船舶进行测试、无人驾驶卡车成功完成道路试验、展示首个基于本国软件的5G基站和用于下一代通信的6G芯片……疫情防控期间，俄罗斯新技术行业逆势增长，成为亮点。德米特里耶夫表示：“人工智能、大数据等技术被广泛运用于众多企业，部分行业生产效率提高了25%—30%。”

俄罗斯的粮食和小麦产量达到历史上第二高水平。据俄联邦统计局初步数据，2020年粮食产量较2019年增长9.8%，达1.33亿吨，小麦总产量增长15.3％，达到8587.3万吨。此外，包括肉类和乳制品在内的畜牧业生产大幅增长，温室蔬菜生产保持良好增长势头。农业领域的快速发展，保证了俄食品的稳定供应，有效稳定了物价水平。

俄经济发展部最新数据显示，2021年1月俄罗斯消费复苏迹象明显，非食品商品需求自去年4月以来首次出现增长，消费额同比增长0.9％。“宅经济”蓬勃发展，人们普遍通过互联网订购食品、服装、日用品和药品。俄罗斯电子商务企业协会主席阿尔乔姆·索科洛夫介绍，2020年俄罗斯电子商务市场增长率达到30%。

俄罗斯工业贸易部部长杰尼斯·曼图罗夫认为：“未来俄罗斯线上经济有望保持每年两位数以上的增速。借助电子商务，不仅俄罗斯消费者可以购买到他们需要的商品，俄罗斯产品也将更便捷地推广至国外市场。”

索科洛夫表示：“在2020年第二季度采取防控措施的两个月内，物流行业新增了4万多个工作岗位。” 电子商务带动了俄罗斯物流产业的发展，企业纷纷开始增加运输车辆、扩展仓库面积、对IT系统进行现代化改造。

“疫情是对俄罗斯经济能力的一次考验。”曼图罗夫称，俄罗斯经济从技术、资源、生产等环节整合提高了抗风险能力。

结构调整持续推进

俄罗斯政府去年推出的2030年国家发展目标提出，在保持宏观经济稳定的同时，确保2030年前俄GDP增长高于全球平均水平；非资源、非能源产品出口较2020年至少增长70%；固定资产投资实际增长比2020年至少增长70％；在信息技术领域的投资额比2019年增加4倍……多项具体目标为俄罗斯经济创新发展设定了长期方向。

俄罗斯出口中心日前公布的数据显示，俄非原料、非能源产品对外出口额连续3年保持增长，2020年达到1613亿美元，其中金属产品占20.8%，机械制造产品占17.7%，食品占17.3%。这一组数据充分表明，在降低国民经济对资源出口过度依赖方面，俄罗斯已取得长足进步，经济结构调整的成果开始显现。

近年来，俄罗斯能源工业产值和利润在GDP和财政预算收入中的占比有所下降。俄总统普京在去年年末举行的年度记者会上表示，俄70%的预算收入来自非油气领域。

为确保实现国家发展目标，今后3年内俄政府将拨款39万亿卢布（约合3.4万亿元人民币）。俄第一副总理安德烈·别洛乌索夫称，未来3—4年内俄罗斯将聚焦调整经济模式，克服结构性问题，寻找新增长点。

俄罗斯普列汉诺夫经济大学副教授奥列格·切烈德尼琴科认为，在全球重视发展绿色能源的背景下，过度依赖能源行业不利于经济的健康可持续发展。俄罗斯应当加大对以高科技为基础的“知识经济”的投资力度。“从长远来看，对新技术的投资将是俄罗斯在未来实现每年3%的稳定经济增长目标的唯一解决方案。” 切烈德尼琴科说。

俄罗斯新社会研究所政治经济学研究中心主任瓦西里·科尔塔佐夫表示，原材料出口在俄罗斯经济的重要性将逐步下降。随着创新水平提升和经济结构调整，俄罗斯将出口更多的制造业产品。

（本报莫斯科2月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月22日 16 版）

(责编：胡永秋、牛镛)