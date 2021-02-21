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“澜湄书香”公益活动在老挝举行

2021年02月21日15:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月20日电 （记者孙广勇）在校园里新建的硬地操场上，老挝帕贡学校的学生们正在表演老挝传统舞蹈，活动现场还摆放着书包、文具盒、铅笔等学习用品和中、英、老挝文等多语种教辅图书……这些充满爱心的礼物让同学们脸上露出了纯真的笑容。

2021年是中国和老挝建交60周年。2月19日，由北京中道公益基金会和三峡集团中水电公司联合主办、中国报道社协办的“澜湄书香”公益活动在南立帕贡学校举行，同时还举办三峡集团中水电公司修缮老挝帕贡学校竣工仪式。中国外文局副总编辑、北京中道公益基金会名誉理事长陈实通过视频进行致辞。老挝孟丰县县长代表、教育局局长、老挝帕贡学校校长和南立电站有限责任公司总经理王治烘、北京中道公益基金会代表苏晓珊及帕贡学校师生代表、村民代表等100余人出席了活动。

陈实在致辞中表示，三峡中水电扎根老挝已有二十余载，助力老挝电力发展和公益事业，南立1-2水电站于2月9日获得了老挝“国家级”劳动奖章。今年是中老两国建交60周年，“澜湄书香”公益活动，就是希望中国和老挝之间民间友好的情谊如澜沧江——湄公河河水一样源远流长。今后，还将继续把项目实施好，为更多有需要的孩子点燃希望，照亮前程。

王治烘在致辞中表示，南立电站公司积极响应“构建人类命运共同体”倡议，践行集团公司“长期合作、融入当地、平衡兼顾、互利共赢”的指导方针，持续关注当地教育事业发展，对当地教育事业继续提供力所能及的帮助。

帕贡学校校长布姆松·朗格拉特祝贺帕贡学校修缮项目顺利竣工，对老挝分公司及南立电站公司为当地教育事业做出的贡献表示肯定，并对“澜湄书香”公益活动表示感谢。

据悉，老挝分公司及南立电站公司结合学校需求，为帕贡学校改造陈旧设施，硬化校园内主干道路，修葺校园“中心广场”及升级改造学校教室等，目前已顺利竣工。

(责编：于洋、常红)

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