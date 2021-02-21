新华社洛杉矶2月20日电（记者黄恒）美国联合航空公司一架波音777-200客机当地时间20日中午从科罗拉多州首府丹佛国际机场起飞后不久发生严重事故，飞机右引擎外壳脱离爆炸起火，所幸紧急降落成功，机上人员没有伤亡。

据当地CBS电视台报道，这架飞机航班号为美联航328，从丹佛飞往夏威夷州首府火奴鲁鲁。飞机于当地时间20日12时15分起飞，升空后不久便报告右引擎出现故障，13时30分许安全返回丹佛国际机场降落。机上包括机组人员在内共241人，无人受伤。

机上乘客拍摄的视频显示，飞机在空中飞行时右侧引擎外壳脱离，引擎内着火冒出黑烟。地面人员拍摄的另一些视频显示，一架大型商用客机突然在空中发出爆炸声，然后右侧引擎冒烟。

飞机引擎爆炸后的残片落在丹佛国际机场附近社区内。网络图片显示，其中引擎整流罩一部分砸中了一辆停在一所住宅前院的黑色皮卡车。屋主和车主柯比·克莱门茨说，他听到声音跑到屋外，看见各种残片像雪花一样从空中飘落下来，一块巨大残片差3米就砸中了他。

当地警局表示，目前没有收到地面人员受伤报告。

美国航空安全相关部门正在对这一事故展开调查。

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