新华社墨西哥城2月20日电 综述：拉美新冠超2000万例 中国驰援疫苗助力抗疫

新华社记者闫亮 朱雨博

拉美和加勒比地区累计新冠确诊病例日前超过2000万例。2月18日，巴西累计新冠确诊病例超过1000万例，成为继美国和印度之后世界上第三个确诊病例过千万的国家。

受多重因素影响，拉美抗疫形势依然严峻。值此时刻，中国新冠疫苗陆续运抵多个拉美国家，为这些国家抗疫增添了力量和信心。

拉美疫情严重

巴西是目前拉美地区疫情最严重的国家，正在经历自去年12月开始的第二波疫情。

巴西东北部联合抗击新冠疫情科学委员会协调人米格尔·尼科莱利斯说，近几个月来巴西病例增加很快，开始在全国蔓延的亚马孙州报告的变异病毒可能也具有高传染性。

哥伦比亚、阿根廷和墨西哥的累计确诊病例先后于1月23日、2月10日和2月16日分别突破200万例。秘鲁、古巴等国家的疫情形势也不容乐观。

此间专家指出，拉美民众进入“防疫疲劳期”出现懈怠情绪，加之此前在圣诞节和新年假期期间各国民众的节日采购、人员聚集等活动，令疫情传播加快。

阿根廷国家科技大学数据库研究工作组成员索莱达·雷塔马尔说，疫情反弹原因复杂，其中民众对疫情掉以轻心是主因。他说：“旅游的恢复、百人以上聚会和社会活动增加以及人们认为疫苗将解决问题等，都导致民众放松警惕。”

巴西卫生专家认为，缺乏强有力的隔离措施以及居民防疫意识懈怠是导致巴西第二波疫情持续恶化的主要因素。巴西利亚大学流行病学教授乔纳斯·布兰特说：“民众已对疫情习以为常，于是回归了日常活动。公共部门在追踪密接者行动轨迹、病毒检测和社会隔离等方面的措施也不够有效。”

中国疫苗助力

尽管当前疫情依然严峻，但令拉美国家感到振奋的是，来自中国的新冠疫苗如同“及时雨”般陆续抵达，给这些国家抗疫提供了重要助力。

20日下午，首批由中国科兴公司生产的新冠疫苗运抵哥伦比亚首都波哥大。哥总统杜克在疫苗接收现场举行的新闻发布会上表示，哥中两国通力合作确保疫苗快速抵达，让哥伦比亚“欢欣鼓舞”，这批疫苗将挽救更多人生命。

同日，首批中国科兴新冠疫苗运抵墨西哥首都墨西哥城。此前，由中国军事医学研究院和康希诺公司联合研发的腺病毒载体疫苗原液也已运抵。

中国疫苗在越来越多的拉美国家收获信任。从智利到巴西，从秘鲁到哥伦比亚，多个拉美国家已批准紧急使用来自中国的新冠疫苗，其中一些国家已开始大规模接种中国疫苗，秘鲁、智利等国领导人更是带头打上中国疫苗。

2月9日晚，秘鲁总统萨加斯蒂在首都利马接种中国国药集团研发的新冠疫苗。萨加斯蒂在全国电视讲话中说，接种疫苗是免遭病毒感染的最佳保护屏障，是秘鲁战胜新冠疫情迈出的第一步，政府的目标是在2021年为所有秘鲁人接种疫苗。

2月12日，智利总统皮涅拉接种科兴新冠疫苗后发表讲话说：“我想对所有的同胞说，这是一支安全、有效的疫苗。”

自拉美出现新冠疫情以来，从举行视频工作会议交流抗疫经验，到派出中国医疗专家组与拉美国家并肩战斗、为拉美国家提供抗疫支持，再到如今中国疫苗助力拉美国家抗疫，中拉携手抗疫的暖心故事，展现了中拉间的深情厚谊，书写出中拉命运与共的动人篇章。（参与记者：张国英、陈威华、赵焱、周星竹、宫若涵、尹南、张笑然、吴昊、朱婉君、倪瑞捷、陈瑶、李家瑞、高春雨、赵凯）

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