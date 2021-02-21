新华社波哥大2月20日电（记者高春雨）首批由中国科兴公司生产的新冠疫苗20日下午运抵哥伦比亚首都波哥大。哥总统杜克、副总统拉米雷斯等政府官员以及中国驻哥大使蓝虎前往迎接。

杜克在疫苗接收现场举行的新闻发布会上表示，哥中两国通力合作确保疫苗快速抵达，让哥伦比亚“欢欣鼓舞”，这批疫苗将挽救更多人生命。

蓝虎表示，防疫合作是中哥合作重点和优先领域。中方高度赞赏哥政府抗击疫情和开展国际合作的努力，相信中国疫苗将发挥积极作用，挽救更多生命，助力哥民众早日恢复正常生产生活。

哥卫生和社会保障部19日说，首批抵哥中国疫苗中的一部分将运至南部与巴西接壤的亚马孙省、沃佩斯省和瓜伊尼亚省使用。余下部分将在全国范围分配，提供给一线医务工作者及养老机构80岁以上老人。

哥国家食品药品监督局本月初正式授权在该国紧急使用科兴疫苗。哥伦比亚17日启动新冠疫苗接种工作。根据哥2021年全国疫苗接种计划，医护人员、老人、基础疾病成年患者和中小学教师等群体将优先接种疫苗。

据哥国家卫生研究院统计，截至20日18时，该国累计新冠确诊病例达2222018例，累计死亡病例达58685例。

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