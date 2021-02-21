英国最高法院19日裁定，美国优步公司在英国的签约司机应当视同雇工，享有各项劳动者权益，包括最低工资、休息时间和带薪休假。

国际媒体认为，这一裁决将冲击优步公司的运营模式，并且可能给容纳越来越多就业的“零工经济”带来广泛影响。

【享有劳工权利】

“最高法院一致驳回优步上诉。”大法官乔治·莱格特说，裁决“倾向于对那些在个人薪资和工作条件上很少或者没有发言权的弱势个体给予某种保护。”

2016年，数十名优步司机集体向伦敦一家劳动仲裁法院起诉优步公司。鉴于长时间借助优步打车软件工作以及优步监督工作的方式，原告主张自己有权享有雇工身份。不同级别法院分别于2016年、2017年和2018年裁定原告胜诉。

优步公司坚称签约司机属于自我雇佣，理由是他们自行选择工作时间和地点，且经常使用优步竞争对手的手机应用程序找到乘客。

裁决书认为，优步公司设定车费、合同条款，惩罚拒绝或取消接单的司机，借助乘客评价管理司机，尽可能限制司机与乘客交流，导致签约司机提供的服务“受优步非常严格地界定和控制”，因此不能视为自我雇佣。

按照裁决书的说法，优步签约司机处于“从属和依附地位”，难以或无法通过劳资谈判改善经济地位。

英国总工会成员米克·里克斯说：“对我们的会员来说，这是一场煎熬四年的法律战，但最终赢得历史性胜利。”

【后续求偿官司】

优步北欧和东欧地区总经理詹姆斯·海伍德说，优步尊重法院裁决，承诺将与英国签约司机协商，了解他们希望看到的改变。

优步认为，最高法院的裁决不适用于目前它在英国的全部签约司机。海伍德说，裁决具体面向“2016年使用优步打车软件的少量司机”。

英国是优步最重要的海外市场之一。日常用户大约500万人；签约司机大约6万名，其中4.5万名在伦敦。

最高法院作出终审裁决后，原告可以向劳资仲裁法庭寻求补偿。路透社报道，这一过程可能仍然需要数月。一家律师事务所估计，原告平均每人有权获得1.2万英镑（约合16780美元）补偿，另有超过2000名签约司机今后可能提起诉讼。

近年来，优步的运营模式在多个国家引发工会组织反对，受到行政和法律挑战，理由包括无法保障劳动者权益、扰乱出租车市场。

不过，去年11月，优步在大本营美国加利福尼亚州取得胜利。当地公民投票拒绝一项提议，仍然把优步签约司机视为自雇人员、而非雇员。

优步公司本月中旬向欧洲国家政府和工会组织作出一系列承诺，称打算设立更透明和公平的薪资结构，向签约司机提供更多福利。优步还呼吁其他网约车运营商共同发起一个基金，为使用不同打车软件的司机提供劳动保护和带薪假等福利。

【影响零工经济】

法新社报道，如果优步司机通过劳资仲裁寻求补偿，可能引发更深远的改变，影响所有网约车平台的签约司机。

发起集体诉讼的前优步司机詹姆斯·法勒说，英国最高法院裁决“将从根本上重新界定（英国）零工经济的秩序，终止普遍利用（平台）算法和合同欺骗剥削劳工的做法”。

零工经济通常指没有正式合约的短期工作或者不保证工时的工作。打零工者常常为一家或多家企业工作，按具体工作量获取薪酬，如网约车司机、快递小哥、外卖骑手。自诞生以来，零工经济的利弊一直有争议。路透社报道，工会组织批评零工经济具有剥削性质，企业则表示许多打零工者享受这种灵活性。

美联社援引一些专家的话报道，英国最高法院裁决专门针对优步的运营模式，并不自动赋予其他打零工者劳工权利，因而不会马上对其他依赖打零工者的企业产生重大影响，但可能启发类似法律行动，也可能影响其他国家的法律诉讼。

英国送餐平台“户户送”(Deliveroo)的外卖员正在伦敦上诉法院争取集体谈判权。

法勒呼吁英国政府花更大力气改革零工经济，“政府必须急迫地完善法律，那样，打零工者也可以有资格获得病假工资，免于不公平的解雇”。

伦敦市长萨迪克汗说，对那些承受低工资和缺乏劳动安全保障的人来说，最高法院裁定优步司机为雇工具有“里程碑意义”。（胡若愚）（新华社专特稿）

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