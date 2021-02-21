美国白宫官员19日说，美国与伊朗等伊核协议参与方会谈前，不会采取放松制裁之类的“额外行动”换取伊朗配合。

白宫新闻秘书珍·普萨基当天告诉媒体记者，相关方就伊核协议举行“外交会谈”前，美方“没有再采取其他行动的打算”。

美国国务院发言人内德·普赖斯18日发表声明说，美国将接受欧盟高级代表的邀请，与联合国安理会常任理事国、德国、伊朗等伊核协议参与方讨论通过外交途径解决伊核问题。

美国官员随后说，美国常驻联合国代表团临时代办理查德·米尔斯已致信联合国安理会，宣布撤回特朗普政府去年单方面宣称联合国对伊制裁已经恢复的有关信件。另外，美方已通知伊朗常驻联合国代表团，其成员在美国国内的旅行限制将回到特朗普政府宣布有关禁令之前的状态。

这两项举措被视作美国向伊朗释放的积极信号。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫19日晚些时候回应说，如果美国解除所有对伊制裁，伊方将“立即扭转”先前中止履行伊核协议部分条款的举措。

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德在推特上发文说：“（美方）姿态作得不错。但要恢复伊核协议会谈，美国必须行动，解除制裁。我们将回应。”

就重返伊核协议，美国新一届政府与伊朗先前互开条件，双方都要求对方先迈第一步：美国要求伊朗重新履行伊核协议；伊朗要求美国取消制裁。

美方18日的表态被外界解读为立场软化，不再给会谈设置先决条件。

美国总统约瑟夫·拜登19日在慕尼黑安全会议上表示，美国将与欧洲盟友就伊核问题紧密合作。他说：“应对核扩散威胁需要小心谨慎的外交与合作……这就是我们准备就伊核问题与联合国安理会常任理事国和德国重新接触磋商的原因。”

一名不愿公开姓名的欧盟官员告诉路透社，欧盟正在牵头安排一场由伊核协议参与方出席的非正式会议，相关细节还在商定之中。（王宏彬）（新华社专特稿）

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