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澳大利亚政府与脸书就付费新闻争端磋商

2021年02月21日10:58 | 来源：新华网
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澳大利亚政府官员19日说，正在与社交媒体平台脸书对话，商议如何化解双方围绕澳方一项新闻付费议案的争端。

【各持己见】

澳联邦议会下院即众议院17日通过这一议案。议案名为《新闻媒体和数字化平台强制议价准则》，要求互联网企业在使用新闻链接时，向播发那些新闻的澳大利亚媒体支付费用。

议案去年4月由澳竞争和消费者委员会着手起草，去年12月开始在议会审议，本月17日在众议院通过。参议院定于22日就议案启动辩论。如果进展顺利，议案有望在下周末之前获批、成为法律。

作为回应，脸书18日开始禁止用户分享新闻链接。此外，一些新闻媒体在脸书的主页在澳大利亚无法打开。气象、消防、卫生部门等一些非新闻类机构当天也受到波及，他们的脸书页面一度无法打开，数小时后恢复正常。

澳大利亚国库部长乔希·弗赖登伯格19日说，就如何化解争端，他已与脸书首席执行官马克·扎克伯格有过交谈，双方本周末将继续会谈。

澳总理斯科特·莫里森称脸书禁止用户读新闻是“威胁性行为”，19日敦促脸书“尽快行动，回到谈判桌前”。

莫里森还说，澳方创世界先例、推进相关立法的举措得到民众广泛关注和诸多国家支持，他已经同印度、加拿大领导人讨论最新情况。

脸书为其做法辩护，指责澳方“从根本上误解”社交媒体平台与媒体机构的关系，“脸书并没有窃取新闻内容，是新闻机构自己选择在脸书分享新闻内容”。

【谁最受伤？】

网站流量分析公司Chartbeat的数据显示，脸书禁止用户分享新闻后，澳大利亚各大新闻网站的访问量明显减少，尤其是来自海外的访问单日减少20%；与此同时，用户因读取新闻不便而舍弃脸书的现象尚未出现。

澳大利亚新闻集团执行主席迈克尔·米勒在一次参议院问询中说，新闻媒体还没有感受到脸书行为带来的全面影响。虽然来自脸书的引流断了，“但是我们网站的直接访问量呈两位数上涨”。

按照脸书的说法，新闻订阅只占其用户订阅总量的4%。研究社交媒体的美国密歇根州立大学教授谢斯廷·托松说，尽管这一比例看上去很小，“但对很多人来说，脸书是他们获取信息的主要来源”。

脸书是美国互联网企业。澳大利亚是美国盟友。谈及上述争端时，美国国务院发言人内德·普赖斯19日说，美方通常支持美国企业，但不会公开评论此事。

加拿大政府18日宣布，将起草类似法案，要求脸书向加拿大媒体支付费用。

另一家美国互联网巨头谷歌先前威胁退出澳大利亚市场，如今改变姿态，与新闻集团等多家媒体企业达成协议，将为后者播发的新闻付费。

澳国库部长弗赖登伯格先前说，澳大利亚互联网广告总收入中，谷歌收入占比53%，脸书占比23%。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、常红)

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