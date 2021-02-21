美国南部多地连日来遭遇罕见低温和暴雪，停水断电，机场关闭，新冠疫苗运输和接种受影响，甚至一些医院因缺水而无法为病人做手术、靠收集雨水冲厕所。

各州加紧抢修水电设施。截至19日，得克萨斯州仍有超过19.5万户居民断电，1400多万人停水。

【九旬老太：为打疫苗 步行10公里】

过去一周，美国南部的得克萨斯州、路易斯安那州、密西西比州等地遭遇暴风雪，而东部的弗吉尼亚州、西北部的华盛顿州和俄勒冈州也受到影响。

据华盛顿州《西雅图时报》报道，西雅图90岁高龄的弗兰·戈德曼14日眼见大雪封路，不好开汽车，干脆拄着拐杖步行往返10公里，终于接种新冠疫苗第一剂。

当时积雪厚达30厘米，这位老奶奶只比预约时间迟5分钟抵达疫苗接种点，还一个劲儿解释说“路不好走”。

得州15日平均气温达到零下8.5摄氏度，是该州1899年有记录以来排名第三的低温。该州首府奥斯汀当天气温甚至比终年寒冷的阿拉斯加州一些地方还要低。

由于连日断电，得州不少居民没法开空调，冻得瑟瑟发抖。该州紧急开设数以百计“取暖中心”，例如休斯敦一家家具店临时充当取暖中心。店主说：“大约1000人进店取暖，吃口热饭，不要钱。”

【医院：没水洗手 大量手术推迟】

由于大面积停水断电，一些医院只能把病人转移到其他医院。据美联社报道，得州一家医院因停水而无法正常提供治疗，致使一名病人死亡。

为撑过缺水危机，休斯敦两家医院“发挥创意”，包括用洗衣桶收集雨水冲厕所、调来淋浴车供医护人员洗澡等。得州官员斯蒂芬妮·阿辛说，截至19日，这两家医院已经恢复自来水供应。

得州为居民发放瓶装水，领水者排成长队。休斯敦居民珀西·麦吉说：“我早上5点起床，6点出门，现在是中午11点半，我还在排队。没别的办法，周边商店的瓶装水都卖光了。”

“我有糖尿病，家里94岁的老人也患糖尿病，药已经吃光了，”麦吉说，“我真的很沮丧，只能强撑着。”

得州之外一些地方也发生缺水危机。田纳西州孟菲斯一家儿童医院只剩瓶装水供饮用，医护人员和病人只能用免洗消毒液和湿巾清洁手部。受停水影响，这家医院的非紧急手术一律推迟。

【供水：水管冻裂 家中发大水】

一些城市抢修自来水管，逐渐恢复供水，但仍有一些居民却因自家水管冻裂而仍旧过着停水的日子。

休斯敦居民比吉特·坎普斯说，水管冻裂造成家中发大水，“我家就像有一条瀑布似的，水从厕所往外漫，把其他房间也淹了”，她在邻居的帮助下关掉自来水总阀门。

在密西西比州杰克逊市，16万名居民中，大多数人家里停水，虽然市政当局紧急提供用水，但是需要靠居民自己去取，许多老年人和交通受阻地区居民尤其难熬。此外，由于道路结冰，净化饮用水所需的化学物质没能及时运到，无法保障水质达标。

市长绍奎·安塔尔·卢蒙巴说，该市自来水总管道是100多年前安装的，当时的设计没有考虑防范冰冻天气，以致于这次扛不住低温侵袭，大面积停水。

【供电：负压过大 各地拉闸限电】

得州州长格雷格·阿伯特确认，截至18日下午，该州所有发电厂恢复运行。不过截至19日，该州仍有超过19.5万户居民断电。

得州中洛锡安一名高中教师珍妮弗·乔丹说，她家的网上账户显示供电故障“已经解决”，但是家中依然断电，“情况太艰难了，我真想洗个热水澡，吃顿热饭”。

得州电力可靠性委员会15日宣布该州进入“电力紧急状态三级警报”，各地区轮流拉闸限电。

在得州人口最多的哈里斯县，官员提醒说供电网络负荷过大，“仍然脆弱”，尤其是考虑到严寒天气还将持续数日，居民要做好心理准备。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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