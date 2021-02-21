美国知名传染病专家安东尼·福奇接受英国媒体采访时表示，美国前总统唐纳德·特朗普会在任何时候对公开发表不同意见的自己做出“可怕的事情”，这种敌对行为还鼓动了特朗普支持者效仿。

福奇是美国国家过敏症和传染病研究所所长，也是上届和本届美国政府的新冠病毒应对工作组成员，但他因自己对疫情的观点受到死亡威胁，去年开始在安保人员保护下生活。

福奇多次在记者会上给时任总统特朗普纠错，也曾批评政府抗疫不力。在英国《每日电讯报》19日刊发的专访中，福奇说特朗普心存报复，授意在政府部门的亲信打压他。

“比如他让（时任白宫贸易与制造业政策办公室主任）彼得·纳瓦罗在《今日美国》报上发表评论文章，声称我说过的几乎所有话都是错的。”福奇说。

福奇说，特朗普还让白宫通讯联络办公室给所有媒体发送一份旨在诋毁他的“犯错清单”，“这绝对是胡扯，因为根本就没有错误”。

作为防疫权威，福奇为抗击疫情奋力疾呼，获称美国“抗疫队长”。然而，媒体称，特朗普对这名科学家并不“感冒”，最终采取“封杀”手段，禁止他在白宫公开露面，并以自己的亲信、神经放射学家斯科特·阿特拉斯取而代之，而后者在传染病方面并无专长，对特朗普亦步亦趋。

福奇说，特朗普并不是他“努力与之共事”的第一位总统，罗纳德·里根也曾不愿认真处理涉及某些群体的艾滋病危机。

即便如此，福奇与里根的关系也比与特朗普关系好得多，里根“从未阻碍福奇努力做的事”。特朗普对伪科学的依赖和对阴谋论的坚持，直接破坏了福奇以科学指导国家防疫的努力。

据媒体报道，福奇的质疑和纠正令特朗普厌烦，后者常在私下及公开场合贬低福奇。“人们已经厌倦听福奇和所有白痴的话了，”特朗普去年与幕僚在电话中说，“福奇就是一场灾难！”

在对待福奇问题上，特朗普的前首席战略师斯蒂芬·班农态度更为激进，甚至叫嚣将福奇“斩首”，并把他的头挂在白宫外示众，以此警告联邦政府官员：要么跟着我们一起干，要么走人！

对此，福奇说：“这太不寻常了！”

福奇曾就艾滋病、埃博拉、寨卡、新冠以及其他卫生危机先后向六位总统提供建议，以向总统直言不讳闻名。约瑟夫·拜登就任新一届总统后，任命他为首席医疗顾问。（蒋国鹏）（新华社专特稿）

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