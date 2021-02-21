杨洁篪

世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行加速国际格局演变，世界进入动荡变革期，但和平与发展仍然是时代主题，各国人民求和平谋发展促合作图共赢的期待更加强烈。习近平总书记着眼世界发展方向和人类前途命运，提出构建人类命运共同体和新型国际关系重大倡议，拓展深化新时代多边主义理念和实践，赢得国际社会高度赞誉和广泛支持。我国坚定支持多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚决捍卫国家利益和民族尊严，推动多边主义朝着正确方向发展。当前形势下，坚定维护和践行多边主义，对于促进世界和平与发展具有特别重要而深远的意义。

一、多边主义历史沿革

多边主义经历了持续演进的历史过程。第二次世界大战结束之后，联合国宪章于1945年6月26日签署并于10月24日生效，联合国正式成立。联合国宪章为促进世界和平与发展提供了重要遵循，标志着多边主义新的重要开端。20世纪50、60年代，亚非拉国家掀起反帝反殖、争取和维护民族独立运动，一大批发展中国家获得独立并加入联合国，有力促进了多边主义发展与进步。1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利。中国恢复联合国合法席位和广大发展中国家的加入，对多边主义发展具有重要历史意义，联合国逐渐成为最具普遍性、代表性、权威性的政府间国际组织，多边主义的正义性、进步性、人民性不断增强。冷战结束后，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，国际机制不断建立和完善，多边主义成为世界各国明确政策取向。为应对2008年国际金融危机，二十国集团领导人峰会应运而生，成为讨论全球经济治理的重要平台，新兴市场国家和发展中国家平等参与全球经济治理决策。过去几年，个别国家奉行单边主义、保护主义错误政策，频频“退群”“毁约”，多边主义遭受严重挫折，国际社会普遍对此表示反对，要求坚持多边主义、维护国际合作。

基于联合国宪章的多边主义体现了人类社会从战争到和平、从特权到平等、从垄断到协商的历史进步。正如习近平总书记在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会特别致辞中所说，“多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握”，命运共通，责任共担，利益共享，时艰共克，这既是中华传统文化价值取向，也是世界各国人民共同追求。我国倡导的多边主义建立在以联合国为核心的国际体系之上，同世界多极化主张、人类命运共同体思想一脉相承。构建人类命运共同体为维护和践行多边主义提供了方向引领，维护和践行多边主义为构建人类命运共同体提供了国际制度方面的重要保障。这一主张体现时代进步，符合世界各国和各国人民利益，是世界大变局正确发展方向。

二、我国对新时代多边主义理论和实践发展作出历史性、开创性贡献

中国是联合国创始会员国和安理会常任理事国，是第一个在联合国宪章上签字的国家。长期以来，我国坚定同广大发展中国家一道，共同践行联合国宪章宗旨和原则。我国积极参与以联合国为中心的多边活动，广泛参加多边条约和国际公约，在维护世界和平、促进共同发展、加强人权保护、推动人文交流、开展反恐合作、应对气候变化等领域作出重要贡献。我国倡导建立公正合理的国际政治经济新秩序，推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界，赢得国际社会广泛支持。

党的十八大以来，习近平总书记深刻洞察和把握世界格局和国际秩序演变，在多边领域作出一系列全局性、战略性、方向性谋划部署，提出新时代多边主义核心思想和系列主张，即以构建人类命运共同体和新型国际关系为目标，以促进世界多极化、国际关系民主化为方向，以维护联合国权威和联合国宪章宗旨原则为核心，以共商共建共享全球治理观为引领，以高质量共建“一带一路”为路径，积极引导全球治理体系变革和建设，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。习近平外交思想是新时代我国对外工作的根本遵循，是对国际关系理论的发展和创新，为多边主义理论和实践发展开辟了新境界。习近平总书记在多个重大国际场合全面阐述中国的国际秩序观、全球治理观、新安全观、新发展观、人权观、生态观、文明观等重要理念，鲜明阐释了中国立场主张，坚决回击单边主义和霸凌行径，沉重打击“文明冲突论”“种族优劣论”，有力引领了全球治理体系和国际秩序变革方向。

党的十八大以来，习近平总书记成功主持二十国集团领导人杭州峰会、北京亚太经合组织领导人非正式会议、“一带一路”国际合作高峰论坛、中非合作论坛北京峰会、中国国际进口博览会、亚洲文明对话大会等主场外交活动，取得一系列重大突破性成果，为加强全球治理、增进国际合作等注入强劲动力，受到国际社会普遍认同和支持。

我国积极推动国际社会共同应对全球性挑战。2021年1月，习近平总书记在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞，倡导国际社会共同解决好这个时代面临的四大课题，指明出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，强调要坚持开放包容，不搞封闭排他；要坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊；要坚持协商合作，不搞冲突对抗；要坚持与时俱进，不搞故步自封。习近平总书记指出，在国际上搞“小圈子”，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。一个分裂的世界无法应对人类面临的共同挑战。在这个问题上人类付出过惨痛代价，我们决不能再走那条老路。这一重要讲话站在全人类高度，为克服疫情下全球性挑战指明方向，为国际社会共克时艰注入动力，发出维护和践行多边主义的时代强音，引起国际社会广泛共鸣。

2020年，习近平总书记先后出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会、第73届世界卫生大会开幕式，主持中非团结抗疫特别峰会并发表重要讲话，宣布重大抗疫合作举措，呼吁国际社会携手构建人类卫生健康共同体。习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论讲话中宣示中国碳达峰和碳中和目标，在气候雄心峰会上宣布中国国家自主贡献新举措，引领全球应对气候变化新征程。党的十八大以来，在习近平总书记倡议和推动下，共建“一带一路”从愿景变为现实，成为构建人类命运共同体的重要实践平台。

我国在多边机制内促进世界和平与发展的同时，坚定维护国家主权、安全、发展利益和民族尊严。我国积极推动朝鲜半岛、伊朗核、阿富汗等地区热点问题和平解决，深入参与深海、极地、外空、反腐败等领域规则制定，深入开展国际反恐合作。我国推动创立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、丝路基金，开创发展中国家组建多边金融机构先河。设立中国—联合国和平与发展基金、南南合作援助基金、中国气候变化南南合作基金，有力支持发展中国家维和、减贫、应对气变等努力。精准实施发展合作和对外援助，帮助发展中国家实现更好发展。我国致力于加强国际合作与交流，推动各国在更加有效应对疫情的同时，恢复经济增长和社会发展。

近几个月，在习近平总书记亲自指挥和推动下，我国多边外交又取得重大进展。2020年11月，我国同各成员国签署区域全面经济伙伴关系协定，成为东亚经济一体化建设近20年来最重要成果。2020年12月，习近平总书记同德国、法国、欧盟领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判，国际社会普遍认为这是中欧关系史上新的里程碑。2021年2月，习近平总书记主持中国—中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话，阐述中国—中东欧国家合作原则和新形势下发展合作的四点建议，为新形势下中国—中东欧国家合作凝聚了新共识，提供了新动力。上述成果将为推动国际和地区合作、促进世界经济复苏发挥重要作用。

党的十八大以来，越来越多中国倡议成为全球共识并见诸行动，这在我国多边外交发展历程中是前所未有的，是我国为世界和平与发展作出新的重大贡献。这是在习近平总书记的掌舵领航，亲自指挥下，通过积极作为、艰苦努力取得的成果。习近平总书记提出的一系列重要理念、开展的一系列重大实践，是习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想的重要组成部分，是我国为多边主义理论和实践创新发展作出的重大贡献。

三、当前和今后一个时期多边主义的特点和趋势

第一，虽然现行国际体系遭受单边主义严重冲击，但是多边主义仍是人心所向、大势所趋。近年来，个别国家企图将单边主义和霸凌行径凌驾于主权平等、和平解决争端、不干涉内政等国际关系基本准则之上，大搞本国优先，严重损害以联合国为核心的现行国际体系。另一方面，世界绝大多数国家支持多边主义理念和实践，反对由一国包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展权利，多边主义依然根基稳固、动力强劲。

第二，虽然多边主义面临新的复杂因素，但是合作基础依然存在，合作空间仍然广阔。一些国家对多边主义内涵和重点看法不一，但联合国宪章宗旨和原则仍是国际社会最大公约数。新冠肺炎疫情肆虐成为世界各国面临的严重挑战，国际社会呼吁团结抗疫的意愿空前强烈。民粹主义和逆全球化思潮上升，但经济全球化仍是大势所趋，世界大多数国家期待经济全球化朝更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。面临疫情流行、经济衰退、气候变化等全球性挑战，没有一个国家能够独善其身，唯有团结合作才是最有力武器，共同走多边主义道路才是正确选择。

第三，虽然鼓吹意识形态对立的论调抬头，但是国际社会要求加强团结、超越分歧的呼声更加高涨。一些势力固守零和博弈，在国际上炒作意识形态和政治制度差异，企图搞“小圈子”制造分裂，企图以人权、民主等为借口干涉别国内政，这些行径遭到国际社会的普遍反对。构建新型国际关系，要相互尊重不要唯我独尊，要公平正义不要狭隘偏私，要合作共赢不要以邻为壑。国际社会普遍认为各国应该走符合自身国情的发展道路，自己首先要办好自己的事，反对内病外治、转嫁矛盾，反对搞意识形态划线。世界绝大多数国家希望在相互尊重、平等互利基础上加强全球治理，共同破解治理、信任、和平、发展重大赤字，共同建设更加开放包容、公平正义、绿色持续、合作共赢的多边主义和全球治理体系。

四、今年我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，隆重庆祝中国共产党成立100周年，多边工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，牢牢抓住推动构建人类命运共同体这条主线，团结国际社会积极力量，为全面建设社会主义现代化国家、促进世界和平与发展作出更大贡献。

一是要以元首峰会为战略引领，以主场外交为重要平台，统筹推进新时代多边主义理论与实践发展。深入阐释习近平总书记在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会特别致辞的重大现实意义，为解决当今时代面临的重大课题贡献中国智慧、中国理念、中国方案。面对世界经济复苏重大命题，发挥二十国集团国际经济合作主要平台作用，推动各主要经济体加强宏观经济政策协调，协力推动世界经济恢复增长。推动金砖国家加强团结合作，共同支持多边主义。以上海合作组织成立二十周年为契机，为维护地区稳定、加强务实合作继续发挥重要作用。推动亚太经合组织秉持亚太命运共同体理念，深入推进亚太区域经济合作。做好主办博鳌亚洲论坛成立二十周年年会、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、第二届联合国全球可持续交通大会筹备工作，扩大各领域合作。

二是要高举人类命运共同体旗帜，坚定维护联合国权威。构建人类命运共同体着眼世界各国利益和全人类福祉，要以此为目标，秉持相互尊重、平等协商、公平正义、求同存异、合作共赢等原则，拓展深化同世界各国合作，致力于建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。要坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际法基本原则和国际关系基本准则。要大力倡导多边主义和国际关系民主化，反对霸权主义和强权政治，反对以多边之名行单边之实，坚持国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等成员。坚决反对以意识形态划线，要团结不要分裂，要合作不要对抗，要正和不要零和，要“大家庭”不要“小圈子”。

三是要推进多边框架下同各方协调合作，引导推动全球治理体系改革和建设。我们愿就支持多边主义、加强全球治理、推进国际合作同各方深入对话，在抗击疫情、经济复苏、气候变化、环境保护、人文交往、全球安全、反恐、防扩散、执法、反腐败等领域加强沟通合作，在联合国、二十国集团、国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织、金砖国家、上海合作组织、亚太经合组织等多边机制内同各方共促对话合作。积极参与现有国际规则修订和新疆域规则制定。支持世界卫生组织发挥主导作用，同各国携手构建人类卫生健康共同体，进一步推动全球抗疫合作，开展好疫苗国际合作，优先照顾发展中国家疫苗需求，坚决反对借疫情搞政治化污名化。积极参与世界贸易组织改革，支持多边贸易体制，坚持我发展中国家定位。推动国际货币基金组织按期完成份额改革，敦促世界银行落实新一轮股权审议。支持亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行等新机制建设，深化成员国务实合作。

四是要推进高质量共建“一带一路”，实现合作共赢。围绕“共商、共建、共享”原则，“开放、绿色、廉洁”理念，“高标准、惠民生、可持续”目标，不断完善机制建设，通过线上线下相结合方式举办会议和论坛，深化推进共建“一带一路”国际合作。积极推进“健康丝绸之路”建设。保持沿线国家贸易畅通，最大限度减少疫情不利影响，携手沿线国家共克疫情时艰，推动经济复苏。

五是要以构建新发展格局推动国际合作，实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放。中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将为世界各国企业在华发展提供更广阔空间。我们愿与各方共同挖掘世界经济增长新动能，共同分享中国发展新机遇。我们致力于同有关各方一道，推动区域全面经济伙伴关系协定批准生效，积极打造东亚经济循环圈，带动国际经济大循环。积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。促进中日韩合作，推动中国—东盟关系提质升级。坚定支持提高发展中国家全球治理代表性和发言权，呼吁国际社会关注疫情和经济衰退对发展中国家影响。在联合国、中非、中阿、中拉论坛和七十七国集团、不结盟运动等机制内加强南南合作。同欧方共同努力，做好中欧投资协定相关后续工作，落实中国—中东欧国家合作成果。拓展深化同包括美欧日在内的各方在新能源新技术等各领域务实合作。

六是要在多边机制内坚定维护国家利益，推动各国和平共处、共同发展。在多边场合涉我核心重大利益问题上，坚定维护国家利益和民族尊严。深度参与国际规则新一轮重塑，既坚持原则又体现建设性态度。用好多边平台主动发声、激浊扬清，宣介立场主张，讲好中国故事。中国人民紧密团结在中国共产党周围，坚定走中国特色社会主义道路，同时尊重世界各国人民选择的发展道路。正如习近平总书记在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上指出，“各国历史文化和社会制度各有千秋，没有高低优劣之分，关键在于是否符合本国国情，能否获得人民拥护和支持，能否带来政治稳定、社会进步、民生改善，能否为人类进步事业作出贡献。”各国要在相互尊重、求同存异基础上实现和平共处、共同发展；要坚持倡导平等、互鉴、对话、包容的文明观，促进交流互鉴，为人类文明发展进步注入强劲动力。

中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚定维护和践行多边主义，为构建人类命运共同体、促进世界和平与发展作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年02月21日 06 版）

(责编：程宏毅)