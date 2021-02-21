据新华社多哈2月20日电 2月20日，卡塔尔埃米尔塔米姆在多哈会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪转达习近平主席对塔米姆埃米尔的亲切问候。杨洁篪表示，在两国元首亲自关心和引领下，中卡关系快速、深入发展，政治互信不断加强，务实合作充满活力。中方支持卡方自主探索符合本国国情的发展道路，支持卡方为维护国家主权安全所作努力，愿同卡方一道加强发展战略对接，深化共建“一带一路”、抗疫等领域合作，不断丰富中卡战略伙伴关系内涵。中方全力支持卡方举办2022年世界杯足球赛，将继续支持中方企业克服疫情不利影响，如期高质完成相关场馆建设。

塔米姆请杨洁篪转达对习近平主席的诚挚问候。他表示，卡塔尔十分希望进一步发展对华关系，深入开展战略性沟通，在共建“一带一路”框架内，加强两国能源、投资、数字经济、人文、基础设施建设等各领域互利合作，不断推动卡中战略伙伴关系取得新发展。卡方恪守一个中国原则，反对外国干涉中国内政，支持中方捍卫核心利益。愿在国际场合与中方加强协调，共同促进世界和平稳定。

同日，杨洁篪还会见卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德，就双边关系及共同关心的问题深入交换意见。

《 人民日报 》（ 2021年02月21日 03 版）

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