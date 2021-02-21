本报驻墨西哥记者 刘旭霞

日前，中国驻墨西哥大使馆、墨西哥中国文化中心与墨西哥文化部文学艺术局以在线形式共同举办第七届 “我想象中的中国”儿童绘画比赛颁奖仪式暨作品展览开幕式。墨西哥少年儿童用水彩画、铅笔画等多种绘画形式，勾勒出中国新春图景。

本届绘画比赛以“中国生肖”为主题，面向墨西哥首都墨西哥城82所公立小学和8所艺术工作坊的6至12岁学生，活动共征集到作品689幅，入围作品100幅。比赛分为公立小学和艺术工作坊两大类别，又按年龄和组别分别评选一等奖、提名奖等奖项。

亭台楼阁、当空明月、火红的长龙腾空飞翔……今年11岁的法蒂玛的作品“龙腾”获得了本届绘画比赛五、六年级组的一等奖。“我希望通过这样一幅图画，绘就我眼中的美丽中国。”法蒂玛说，“希望以后能了解更多中华文化传统，将更多中国元素反映在我的作品中。”

“我作品中的雕龙屋顶寓意和平与繁荣。”获得提名奖的维克多告诉记者，“新春佳节，中国人民共庆团圆，我通过人物形象的刻画来展示中国家庭欢聚一堂的幸福日子，同时也通过对各种动物的描绘表现人与自然和谐相处。”

墨西哥何塞·冈萨雷斯·奥尔特加学校的老师伊丽莎白认为，作画的过程是了解中国的古今建筑、传统服饰、风俗习惯等中华文化的过程。

墨西哥中国文化中心主任罗君表示，了解中华文化并辅以大胆想象，才能绘出兼具思想性、艺术性的优秀作品。在创作过程中，参赛选手、家长、指导老师等都对中国传统文化和当代中国发展有了新的认识。

“我想象中的中国”儿童绘画比赛自2014年在墨西哥举办，至今共征集到近6000幅作品，入围作品上千幅，成为受当地民众喜爱的活动。墨西哥文化部文学艺术局艺教处处长雷耶斯表示，疫情无法阻挡墨中文化交流的热情，学生们展开想象的翅膀，发挥无限创意，绘就墨中友好情谊。

“每一幅画都凝聚了对中国文化的热爱。”墨西哥文化部文学艺术局学术事务处处长蒙特斯说，“中国迸发着持续的创造创新能力和经济发展动力，文化交流不断为墨中两国互利合作打下坚实基础。”

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2021年02月21日 03 版）

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