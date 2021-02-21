本报驻美国记者 吴乐珺

美国商会中国中心和荣鼎咨询集团日前联合发布了一份评估美中“脱钩”影响的报告，认为如果美中全面“脱钩”，美国经济将严重受损，部分重要行业损失巨大。报告呼吁政策制定者认真客观地审视两国经济关系，以事实为基础制定更合理的对华政策。中国外交部发言人华春莹2月19日表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战没有赢家，同中国“脱钩”就是同机遇脱钩、同未来脱钩、同世界脱钩。

在这份名为《理解脱钩：宏观趋势和行业影响》的前言中，美国商会亚洲事务高级副总裁傅瑞伟和美国商会中国中心主任王杰表示，在过去20年里，美中两国经济已深深交织在一起。该报告从贸易、投资、人员交流和研发活动等四个方面评估了美中全面“脱钩”可能会给美国经济带来的巨大损失。

贸易方面，如果将25％的关税扩大到美中所有双边贸易领域，到2025年，美国国内生产总值（GDP）每年将损失1900亿美元。投资方面，如果美国出售一半在中国的直接投资，美国投资者每年将损失250亿美元资本收益，一次性GDP损失将高达5000亿美元。人员交流方面，如果人员流动量比疫情发生前减少一半，美国服务贸易出口每年将损失150亿至300亿美元。全面“脱钩”还会影响到美国的生产力和创新，美国企业在国内开展研发以支持在华业务的情况会越来越少，其他国家也会减少在美国进行研发以支持在中国的业务。长期来看，供应链会从美国企业转移，美国创新活动对风险投资的吸引力也会降低。

报告还研究了全面“脱钩”对美国航空、半导体、化工和医疗器械等四个重要行业的影响。对于航空业而言，完全切断对华销售将使美国飞机制造和民航服务领域每年损失380亿至510亿美元，就业岗位流失将达16.7万至22.5万个。失去中国客户将使美国半导体行业损失540亿至1240亿美元，危及超过10万个就业岗位。化工和医疗器械行业也将受到类似影响。

报告主笔人、荣鼎咨询创始合伙人荣大聂表示，美国完全与中国“脱钩”或者切断大部分与中国的经济接触，成本非常高昂。

美洲银行美国与全球经济研究部主任伊森·哈里斯对本报记者表示，美中可以在很多领域加强合作，而不是“脱钩”。例如，美中在供应链上进行更多合作，将有利于经济发展，对各方都有好处。如果人为破坏供应链，会伤害所有国家。

（本报华盛顿2月20日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月21日 03 版）

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