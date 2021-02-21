本报驻泰国记者 孙广勇

老挝南立1—2水电站俯瞰图。

老挝南立电站有限责任公司供图

夜幕降临，老挝首都万象街头亮起璀璨灯光，湄公河畔的夜市是这座城市最热闹的地方之一。“以前老挝电力紧缺，万象也经常停电。后来，南立1—2水电站建成运营，将电力输送至以万象为中心的中部电网，为该地区提供了充足的电能。”老挝南立电站有限责任公司总经理王治烘说。

不久前，为表彰对老挝经济社会发展的突出贡献，老挝政府授予南立1—2水电站国家级“劳动奖章”。老挝能源矿产部部长坎马尼表示，南立1—2水电站实实在在造福了当地民众，希望水电站为提高当地民众生活水平、促进老挝电力及工业化发展继续贡献力量。

输出稳定电力

保障下游安澜

南立1—2水电站由中国长江三峡集团有限公司下属中国水利电力对外有限公司承建，地点位于万象西北约145公里的南立河上。作为中老两国在水电领域合作开展的首个BOOT（建设—运营—拥有—移交）项目，该电站总装机100兆瓦。从2007年9月开工到2010年8月正式投入商业运营，仅用了不到3年时间。目前，南立1—2水电站发电量占老挝中部电网总装机容量近1/3，电站运行平稳，累计发电超过50亿千瓦时，显著改善了当地电力短缺问题。

水电站在发电的同时，还依靠其超过14亿立方米的库存容量，对河水实施动态调节，有效解决了当地的防洪问题。为保障下游村庄汛期安全，老挝南立电站有限责任公司与当地政府建立“政府+企业”联合防洪机制，编制水库调度规程，将防洪能力由五年一遇提升到二十年一遇，确保下游安澜。

“以前雨季到来时，河岸两侧的稻田与岸边的渔船经常受到洪水冲击，河边的桩房不得不经常修护，人们的正常生活难以保障。”电站附近那先村村民延恩说，“自从建了水电站，我们不再害怕洪水，庄稼也有了稳定的灌溉水源，改变了以前干旱季节灌溉难的状况。”

履行社会责任

改善当地民生

以前南立河附近的村庄都是土路，“车开过，尘土飞扬。雨季道路泥泞，汽车不易通行。”南立村村民巴迪说，为方便当地民众出行，南立电站项目帮助修建了15公里长的水泥路，还在南立河上架起了一座上百米的桥梁。“路修好了，不仅便利了交通，村子也热闹起来。许多村民在路边建起了小木屋，开起小卖部，增加了经济收入。”

南立电站项目积极融入当地社会，高度重视履行社会责任。电站项目深入所在社区，修建南立桥、沥青混凝土公路、饮水系统等基础设施，改善当地生活环境，与此同时，每年定期开展植树增绿、水质检测等活动。

“水电站投运前，电力短缺、电价高昂，导致村民用不上电也用不起电。有了电站，电价低了，大家心里都很高兴。”那先村村长颂赛表示，为保障当地民众生活用水安全，电站启动引水工程并对水质监测，大大改善了附近村庄的用水情况。“有电有水，更多人过上了好日子。”

电站积极为当地援建校舍，改善教学条件。援建的帕贡学校历经10余年维护和扩建，教学规模不断扩大。“我们学校的基础设施得到了很好改善，这里已经成为附近最好的学校。”帕贡中学校长穆康说。

传授知识技能

惠及行业发展

老挝水电资源充沛，全国200公里以上的河流20余条，水能蕴藏量丰富。建设“东南亚蓄电池”、实现“水电富国”是老挝的国家经济发展战略。“老挝本着环境友好、持续发展的方针，依托水力资源丰富的优势，正在大力发展水力发电。”坎马尼表示，中企投资建设的南立1—2水电站等项目，推动了老挝经济社会发展，特别是提升了老挝电力行业自主发展水平。

南立1—2水电站通过“属地化”经营带动当地就业，还以“传帮带”的方式向老方员工传授技能，为当地培养了大批技术工人和管理人员。目前，除几名中方技术骨干，电站员工均由当地技术工人组成，本地员工占比超过80%。

水电站老挝员工孟里从老挝大学电力专业毕业后进入水电站工作，如今已学有所成。他说：“中国师傅既传授理论知识，也毫无保留地把实际操作的经验和方法教给我们。水电行业是老挝的重要行业，我们学好技术，可以为老挝电力事业发展贡献更多力量。”

中国水利电力对外有限公司老挝分公司总经理刘立民表示，水电站将继续加强当地人员培训和人才培养，把更多成熟先进的中国技术、标准和管理理念带到老挝，惠及当地电力行业和经济社会发展。

（本报曼谷2月20日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月21日 03 版）

(责编：程宏毅)