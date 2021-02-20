原标题：疫苗风波、限制入境、推迟预选赛：东京奥运会真能如期举行？

法媒称，国际奥委会（IOC）表示东京奥运会将如期举行。

据法新社瑞士洛桑1月26日报道，国际奥委会表示，已确定“安全可靠”的东京奥运会将依计划举行。该机构敦促参与者接种疫苗，而这只是它应对新冠疫情的“工具箱”的一部分。

本届奥运会原定于去年夏天举行，但因遭遇第一波新冠疫情而被推迟。

国际奥委会和日本的组织者将奥运会时间调整为今年7月23日至8月8日。

报道介绍，在执行委员会的上次会议之后，国际奥委会于去年12月12日发表声明，表达了对奥运会将如期举行的“充分承诺”，当天正值辉瑞疫苗在美国获批上市。

此后，更具传染性的变异毒株的出现以及全球范围内疫苗接种面临的问题，引发了人们对举办奥运会的可行性和允许参与者插队接种的伦理问题的争论。

日本首都圈1月7日宣布进入紧急状态。据悉，该国计划5月份开始大规模疫苗接种。

国际奥委会主席托马斯·巴赫曾表示：“运动员没有必须接种疫苗的义务，也没有接种疫苗的优先权。”

尽管声明重申，疫苗接种“不会是强制性的”，但声明也说，国际奥委会希望“鼓励和协助运动员、参赛官员等人员在入境日本之前……在本国（地区）接种疫苗”。

声明说：“这是为了奥运会能有一个安全的举办环境，也是出于对日本人民的尊重。”

声明谨慎地强调，国际奥委会并不希望运动员获得疫苗接种优先权。

另据法新社东京1月27日报道，由于受到日本新冠疫情紧急状态的旅行限制措施影响，东京奥运会的首项测试赛将推迟举行。

花样游泳奥运会预选赛原定于3月4日至7日在东京水上中心举行，涉及10个国家和地区的运动员。

日本媒体援引知情人士的话报道说，比赛可能将放到4月或者5月举行。

报道还称，国际游泳联合会和日本游泳联合会认为，由于日本政府已经禁止没有居留资格的外国人入境，这项比赛很难按原计划举行。

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