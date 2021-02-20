新华社北京2月20日电 《参考消息》20日刊登源自西班牙《世界报》网站的文章《疫情重塑全球经济运行模式》。文章摘要如下：

苹果、谷歌、微软、脸书和亚马逊等科技巨头斥资数十亿用于打造未来主义、可持续和生态环保的新总部，然而现在却不知道何时才能投入使用。

“朝九晚五的工作制已经终结。”美国跨国企业销售力量网络公司人事主管布伦特·海德一语中的。该公司正在考虑在后疫情时代如何安排员工工作，但海德认为最可能的情况是整个企业构架转向更灵活的工作制，即员工每周有三四天在家工作，只需偶尔来总部开会。

对于一家在2018年刚为新总部剪彩的公司来说，这是一个难以承受的沉重打击。作为旧金山最壮观的摩天大楼之一，销售力量网络公司的总部拥有一个创新的回收系统，可减少近76%的饮用水消耗量，相当于该市1.6万人每天的用水量。现在只有关键岗位的工作人员在必要情况下才会来总部工作，而打造这座摩天大楼花费了该公司11亿美元巨资。

在硅谷，谷歌、苹果和脸书等大型企业也都面临类似问题。几年来，很多大公司都投资数十亿美元，翻新或建造更能可持续发展和提高能源效率的总部。而今，几乎所有公司都在重新调整工作方式，以精确计算如何尽可能避免人员聚集。

以谷歌为例，去年12月该公司再一次延长员工在家工作的时间段，同时也透露日后将会执行弹性工作安排。

(责编：刘叶婷、杨牧)