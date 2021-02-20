人民网讯 春节之际，泰中友协会长、泰国原副总理功·塔帕朗西向中国人民对外友好协会会长林松添致函。

全文如下：

尊敬的林松添阁下：

我很荣幸向您讲述1975年以来我亲历的故事，反映出中华人民共和国的巨大变化。

1975年我首次访问北京时的情形至今历历在目。北京饭店是当时北京市最高建筑。我沿着北京饭店门口的大街漫步，看见宽阔的街道上行驶的主要是公交和自行车，小汽车很少。人们在公交站台有序排队。无论男女都只穿蓝和灰两种颜色的衣服。有的人还戴着帽子。北京当时给我留下的印象是：社会有序，人民自律，没有商场，只有友谊商店，小汽车不多，自行车很多，行人衣服颜色单调，没有高层建筑。

2019年10月1日，我应邀出席中华人民共和国成立70周年庆典。借此机会，我回到当年我在北京饭店门口所站的位置。44年倏忽即逝，如今我看到的是什么？

我往四处一看，朋友们，我不得不承认，我几乎不敢相信自己的眼睛。中国中央电视台新址那充满现代感的办公大楼已成为北京新的地标建筑。大型商场随处可见，最新式的商品琳琅满目：有出自世界顶级设计师之手的时装，有最复杂的电子产品，目之所及都是各式各样最先进的产品。这些产品都是“中国制造”。

我不禁自问：“中国先生，你是如何做到的？”

我相信，不仅是我，任何人只要有在中国的类似经历，都会发出同样的疑问……

当我深入研究中国的数据，我发现了更多令人惊叹的数字。2020年，中国如期完成脱贫攻坚历史使命。这一里程碑式的成就堪称全球最成功的政策之一。该政策历时40年，先后历经四任国家领导人，最终让8亿多中国人脱贫。这创造了世界纪录。而且只有中国能做到。

还记得1980年我率泰国代表团访华与邓小平阁下会面时，他邀请我们访问深圳。他说，深圳被建设为中国首批经济特区之一。我们接受了邀请，从广州乘火车前往深圳。1980年，深圳还只是一个小渔村，尚无任何现代化建设。但是今天，深圳成为了全球最先进的智慧城市，深圳成为了中国其他城市开展经济现代化建设的样本。

我只列举了曾经去过的两个城市，都已今非昔比。直到如今，这些亲身经历仍然令我难以忘怀。

距离我首次访华已经有46年，我特别想与您分享我的亲身体验。

许多年前，我应邀参加哈尔滨国际冰雪节。代表团抵达时，当地温度只有零下35摄氏度。我们受邀观看一场户外游泳比赛!参赛者年龄均在60岁以上。我们坐在游泳池边上，冻得要命。所有参赛者都在一个帐篷里，伴有暖风吹向他们的身体。哨声一响，他们争相跳入泳池，游到对岸又游返，然后迅速跑回伴有暖风的帐篷。对于我这样一个来自泰国的人来说，这是一次非常棒的经历，因为我以前从来没有感受过这么低的温度。主办方告诉我，这次比赛的目的是向外宾展示哈尔滨人民的强健体魄。我印象深刻。

借此机会，我想跟大家谈一谈，过去46年来，在我155次访华期间，我特别留意到中国人民眼睛里所流露出的情感。与1975年我看到的相比，今天，中国人的眼中有了两个新的特征：首先，他们满眼洋溢幸福；其次，他们作为中国人很自豪。我相信他们也想让全世界了解到这一点。

过去46年里，我有幸见到多位中国领导人。从老朋友们身上，我学到了许多宝贵的经验。在我看来，中国能取得如此巨大的成就，得益于一个稳定、团结、清廉的中国政府。

中国已经向世界证明：人类完全可以战胜贫困！贫困在中国已成为历史。中国有意愿也有能力向欠发达国家予以帮助。

正如中国向世界明确传递出的友谊和善意：

一带一路

和平之路

繁荣之路

我们始终在一起

从中国走向世界！

泰中友协会长、泰国原副总理功·塔帕朗西

2021年2月9日

(责编：刘叶婷、常红)