人民网河内2月20日电（记者刘刚）越南共产党中央总书记、国家主席阮富仲19日在河内会见国务委员、公安部部长赵克志。

赵克志转达了习近平总书记、国家主席对阮富仲总书记、国家主席的亲切问候，并祝贺越共十三大的胜利召开。赵克志表示，中越两国是具有战略意义的命运共同体。两国公安部门将认真贯彻落实两党两国最高领导人重要共识，加强在捍卫各自政治安全、社会安定等方面的合作，不断深化执法安全合作，为中越全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展作出更大贡献。

阮富仲请赵克志转达对习近平总书记、国家主席的诚挚问候。他表示，越南党、国家和人民愿不断巩固和发展同志加兄弟的越中传统友好关系，希望两国公安部门进一步加强务实合作，为维护两国政治安全和社会稳定发挥重要作用，推动越中全面战略合作伙伴关系不断向前发展。

越南政府总理阮春福19日会见了赵克志。

访问期间，赵克志与越共中央政治局委员、越南公安部部长苏林共同主持了中越公安部第七次合作打击犯罪会议，并会见了越南国防部部长吴春历。

(责编：刘叶婷、常红)