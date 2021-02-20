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中俄口岸进出境中欧班列累计突破万列

2021年02月20日17:05 | 来源：央视新闻客户端
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记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，截至2月19日，经满洲里和绥芬河口岸进出境的中欧班列累计开行10556列、发送货物952601标箱，实现了自2013年9月以来，经中俄口岸进出境的中欧班列累计开行数量突破万列大关。

过去一年经中俄口岸进出境中欧班列占全国中欧班列开行总量三成。其中，经由满洲里口岸进出境中欧班列年内首次突破3500列，同比增长35.1%，连续11个月实现持续稳定增长，经由绥芬河口岸进出境中欧班累计开行217列，同比增长77.9%，超过2018年、2019年开行的中欧班列的总和。目前，经由满洲里、绥芬河口岸进出境的中欧班列运行线已达52条，列车开行数量快速增长，运输货物品类也日益丰富。经中俄口岸开行的中欧班列出口货物已拓展至日用百货、电器产品、工业机械、金属、农副产品等品类，运输附加值明显增加。集货地主要包括我国东南部沿海地区，覆盖天津、长沙、广州、苏州等60个城市，班列已通达欧洲13个国家，28个城市，返程班列重箱率达到100%。货品包含汽车配件、板材和食品等，国际贸易通道作用进一步凸显。（总台央视记者 杨洋）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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