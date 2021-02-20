新华社华盛顿2月19日电（记者邓仙来、徐剑梅）美国国会亚太裔委员会19日警告，新冠疫情暴发以来美国国内针对亚裔群体的暴力事件激增已使亚裔美国人面临“危机”，呼吁国会加快相关立法程序，对针对亚裔的仇恨犯罪进行更严厉惩罚。

美国国会亚太裔委员会主席、民主党众议员赵美心当天在一场视频会议上说，疫情暴发初期美国出现的对无辜亚裔群体“怒目相视和言语攻击”现象已演变为“肢体攻击和暴力”。特别是农历新年期间，伤害亚裔美国人的暴力事件激增，使亚裔美国人处于“无法令人忽视的危机”之中。

赵美心说，特朗普政府和共和党人反复使用“武汉病毒”“中国病毒”及“功夫流感”代指新冠病毒，助长对亚裔美国人的污名化，造成2020年全年发生超过3000起针对亚裔美国人的仇恨事件。为此，赵美心和委员会其他成员呼吁国会加快推进2019年由民主党参议员提出的《消除仇恨法案》的立法程序。

美国国会亚太裔委员会成立于1994年，成员包括参众两院议员，致力于倡导并维护亚裔美国人和太平洋岛居民的权益。

美国总统拜登1月26日签署一份备忘录，谴责新冠疫情下针对亚裔美国人的种族歧视现象，要求联邦政府所有部门和机构采取适当措施，防止政府官员言行和官方文件展现或助长针对亚裔美国人的种族歧视和仇外情绪。备忘录还要求司法部协助更准确地收集数据，并报告针对亚裔美国人的仇恨事件。

美国非营利组织“停止仇恨亚裔美国人与太平洋岛居民”2月9日发布的报告显示，去年3月中旬至年底期间，该组织收到关于针对亚裔美国人仇恨事件的第一手报告共2808起，发生地包括美国47个州和华盛顿哥伦比亚特区。

(责编：艾雯、刘叶婷)