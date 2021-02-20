新华社旧金山2月19日电（记者吴晓凌）针对美国麻省理工学院教授陈刚因被指控未披露在中国的合作而遭逮捕一事，美国斯坦福大学日前发表声明说，学者不应因正常学术交流受到惩罚。

斯坦福大学校长马克·泰西耶-拉维涅在声明中说：“学者们必须能够继续以适当的方式与国外研究人员合作，且不应因自由学术交流中的正常行为而受到惩罚。”

他同时表达了对中国同事和华裔同事的明确支持，并重申斯坦福大学对国际学生和学者的坚定支持，并称他们是斯坦福大学的宝贵成员。

声明指出，斯坦福大学将继续与同行机构和国家组织开展合作，并倡导在关注国家安全与保障科研自由、全球科学合作之间平衡的政策，以继续吸引来自包括中国在内的世界各地优秀人才和学者。

声明承诺，斯坦福大学将充分欢迎跨越国界的思想和学术交流，全力支持国际和移民人才。

陈刚1月14日被捕后，麻省理工学院院长拉斐尔·里夫曾表示，陈刚受指控行为中所获资金是用于推进团组工作和学院的研究及教育任务。陈刚在麻省理工学院的70余名同事也联署了题为“捍卫陈刚，捍卫学术自由”的信件以示支持。

此外，来自美国西北大学、加州大学伯克利分校等大学的教授也向美有关机构提交了敦促官员驳回对陈刚教授指控、停止对科学家迫害的请愿书，获得近千人的联名签署。

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