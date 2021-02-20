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新西兰启动大规模新冠疫苗接种

2021年02月20日13:46 | 来源：新华社
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新华社惠灵顿2月20日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰卫生部20日宣布正式开启大规模新冠疫苗接种，该国边境工作人员当天成为第一批接种者。

新西兰卫生部总干事布卢姆菲尔德在一份公报中说，为边境工作人员接种疫苗“标志着向前迈进一大步”，这可以保护新冠感染风险最高的人群，并有助于降低病毒传播到社区的风险。

布卢姆菲尔德当天还对媒体表示，卫生部将对已接种人员进行持续监测，以确认疫苗激发的免疫力能持续多久。

新西兰2月15日收到第一批新冠疫苗，共计6万剂，可供3万人接种。作为大规模接种前的准备工作，20多名疫苗接种员19日率先接种。

这是新西兰历史上最大规模的免疫项目。根据政府计划，将首先为约1.2万名边境和隔离设施工作人员及其家属接种，普通民众的接种工作预计从今年下半年开始。

据新西兰媒体报道，新西兰政府已向辉瑞、阿斯利康、杨森和诺瓦瓦克斯4家医药公司采购了足以覆盖全部人口的新冠疫苗。总理阿德恩此前表示，新西兰从几家医药公司预订了不同类型的新冠疫苗，以备一旦某种疫苗效果不理想时还有其他疫苗可用。疫苗将供新西兰民众免费接种。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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