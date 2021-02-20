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奥孔乔-伊韦阿拉：从非洲村庄走向世界舞台   

高歌
2021年02月20日13:20 | 来源：人民网-国际频道
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恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉成为世界贸易组织（WTO）首位非洲裔女性总干事。 图片来源：世界贸易组织（WTO）
恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉成为世界贸易组织（WTO）首位非洲裔女性总干事。
图片来源：世界贸易组织（WTO）

2月15日，世界贸易组织（WTO）正式任命尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉为第七任总干事，其任期将于今年3月1日开始。66岁的经济学家奥孔乔-伊韦阿拉将成为世贸组织首位女性总干事，也是首位来自非洲的总干事。

在开创历史的光环背后，她将面对的是功能失调的世贸组织和疫情下复杂的国际环境，可谓任重而道远。

学业中的“攀登者”

奥孔乔-伊韦阿拉在尼日利亚南部的一个村庄长大，从童年时代起，艰难困苦就伴随着她的生活。“我学会了面对现实，我要找木柴、打水，5岁那年就已经会做饭了。我在童年时期还经历了战争，父母因此失去了一切，我知道我们什么也没有了。”她在接受《世界报》采访时说道。

艰苦的环境并没有阻碍奥孔乔-伊韦阿拉成长的脚步，反而磨练出她顽强坚毅的品格。1973年，奥孔乔-伊韦阿拉进入美国哈佛大学深造。在外求学的生活并非一帆风顺，奥孔乔-伊韦阿拉面临着各种歧视，但她记得临行前父亲的话：“你是一个年轻的黑人女性，如果你面临任何歧视，请记住，这不是你的问题，而是对方的问题。你要把对方的弱点当成自己的武器。”父亲的一席话始终激励着奥孔乔-伊韦阿拉，给了她面对新挑战的勇气，帮助她在日后的学业中勇攀高峰。1976年，她顺利获得经济学学士学位，随后进入麻省理工学院攻读博士，最终于1981年获得地区经济和发展博士学位。

事业中的“女主角”

奥孔乔-伊韦阿拉曾于2003年和2011年两度出任尼日利亚财政部长，并于2006年短暂担任过外交部长，是该国首位担任上述职位的女性。在任期间，奥孔乔-伊韦阿拉不仅推动了尼日利亚宏观经济改革，还致力于提高政府管理的透明度、反腐等领域的多项国内改革。英国《独立报》表示，“奥孔乔-伊韦阿拉不仅是尼日利亚的女英雄，而且是整个非洲大陆的‘女主角’。在反腐败斗争中，她将生命安全置于险境。”

除了丰富的国内从政经验，奥孔乔-伊韦阿拉在国际组织的工作经验也非常出众。她曾在世界银行工作25年，并长期担任常务副行长，还曾任全球疫苗免疫联盟董事会主席。她还是世界卫生组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议特使。最近，奥孔乔-伊韦阿拉被任命为非洲联盟特使，以动员国际社会支持非洲应对疫情对经济的影响。

从非洲村庄一路走上国际舞台，奥孔乔-伊韦阿拉让世界看到了她的光芒。2014年，她被《时代》杂志评为全球100位最具影响力的人物之一；2015年，她被《财富》杂志评选为全球50位最伟大的领导人之一；此外，《福布斯》杂志连续5年将她评为全球100位最有影响力的女性之一。

WTO的“新舵手”

“如果我们想要从新冠疫情所造成的破坏中全面、迅速地恢复过来，一个强大的世贸组织至关重要。”奥孔乔-伊韦阿拉表示，她的首要任务将包括与各成员合作，以迅速解决新冠疫情带来的经济和卫生挑战。

除此之外，世贸组织同时面临更多复杂的问题。当前全球经济下行压力加大，单边主义和保护主义侵蚀多边贸易体制，而世贸组织自身也存在长期结构性问题。内忧外患之下，世贸组织急需一个“生命之吻”，此时上任的奥孔乔-伊韦阿拉将不得不踏上充满挑战的崎岖道路。

“世贸组织面临的挑战众多且棘手，但并非无法战胜。”奥孔乔-伊韦阿拉承认了问题和挑战的存在，却仍持乐观态度。“鉴于世界经济的相互联系，面对当前的挑战，集体的力量将永远比个人更为强大。”她表示，“正如我们的方言所说，‘如果右手洗了左手，而左手洗了右手，那么两者都变得干净了。’意思是合作应对问题能实现双赢。”

“我们的组织面临许多挑战，但是我们可以共同努力，使它变得更强大、更灵活、更适应当今的现实。”她说，“我们走过了一条漫长而艰难的道路，当中充满不确定性，但是现在我们迎来了破晓的曙光，是时候开始施展拳脚了。” 

(责编：张信凤、常红)

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