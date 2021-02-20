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加拿大警告变异新冠病毒可能使该国疫情再次恶化

2021年02月20日11:07 | 来源：新华社
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　　新华社渥太华2月19日电（记者李保东）加拿大公共卫生署19日说，虽然近来该国新冠疫情有所好转，但鉴于变异新冠病毒的传播，加拿大必须采取更严厉的防疫措施，才可能遏制疫情再次恶化。

　　近来加拿大新冠疫情继续好转，单日新增确诊、死亡和住院病例数等指标均下降。单日新增病例数在1月份最高时有8000多例，近来已有多日不到3000例。单日新增死亡病例数下降到两位数。

　　但加拿大公共卫生署警告，该国所有省份均发现变异新冠病毒感染病例，且传染速度在加快，因此加拿大需要采取更严格的防疫措施，否则到3月中旬可能单日新增2万病例，出现新一轮疫情。截至18日，加拿大共确诊了704例变异新冠病毒感染病例，有5个省还发现了变异新冠病毒的社区传播。

　　加拿大总理贾斯廷·特鲁多19日再次呼吁地方政府不要过快放松防疫措施。他说即使开始接种新冠疫苗，加拿大人也要继续防疫，“否则我们可能看到比第二波或第一波更糟糕的第三波疫情”。

　　从2月22日起，加拿大对入境者将实施强制检疫隔离措施。入境者须在机场接受新冠病毒检测，然后到政府指定的酒店隔离3天，等待检测结果，所有费用自理；如检测结果阴性，入境者可搭乘交通工具离开，但须在住所继续隔离14天；如结果阳性，入境者将被送往政府指定的医疗机构接受隔离治疗；所有国际航班只能在多伦多、蒙特利尔、温哥华和卡尔加里4个市的机场降落。

　　据加拿大电视台报道，截至19日下午，加拿大累计确诊新冠病例839751例，累计死亡病例21563例。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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