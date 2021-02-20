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联合国秘书长期待美国提出关于实现碳中和的具体计划

2021年02月20日11:06 | 来源：新华社
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新华社联合国2月19日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯19日表示，欢迎美国正式重返《巴黎协定》，希望其能尽快加入联合国主导的全球碳中和联盟，并为在2050年前实现碳中和提出具体计划。

美国国务卿布林肯19日表示，美国于当天正式重新加入《巴黎协定》。古特雷斯当日在出席一个视频会议时说，美方此举对美国和全世界来说都是好消息。近年来，美国的缺席使《巴黎协定》残缺不全。

古特雷斯说，尽管美国联邦政府近年来在应对气候变化方面不作为，但美国部分地方政府和企业等仍然为实现《巴黎协定》的目标而做出努力，希望美国在此基础上提出雄心勃勃的国家自主贡献十年计划。

美国前总统特朗普2017年6月宣布美国将退出《巴黎协定》。2020年11月4日，美国正式退出该协定。此举遭到美国国内和国际社会的广泛批评。2021年1月20日，拜登在就任美国总统首日签署行政令，宣布美国将重新加入《巴黎协定》并向联合国递交文书。按照该协定，美国的重新加入于文书交存后第30天起生效。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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