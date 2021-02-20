新华社柏林2月19日电（记者任珂 张远）慕尼黑安全会议（慕安会）线上特别会议19日召开。与会欧美国家和国际组织领导人欢迎跨大西洋关系得到改善，呼吁加强多边合作应对全球挑战。

慕安会原定于当天在线下举行，但因疫情影响改为线上特别会议，与会者通过视频连线发言。

联合国秘书长古特雷斯在讲话中呼吁全球团结应对气候变化和制定全球新冠疫苗接种计划，尤其要确保所有人都能接种疫苗，并改善全球治理体系。他指出，全球正变得更加多极化，无论在决策层还是民间，多边主义都在回归。他呼吁停止地缘政治争端。

世界卫生组织总干事谭德塞欢迎美国停止退出世卫组织。他表示没有全球团结，人类就无法战胜新冠病毒。他敦促发达国家和药企加强与世卫组织的合作，尤其要解决全球疫苗分配不平衡问题。

德国总理默克尔说，多边主义是政治活动的基础，抗击新冠疫情再次证明其正确性。她表示，世卫组织、世贸组织和世界银行等国际多边机构必须继续得到加强。

美国总统拜登表示，竞争不能将合作拒之门外，如果世界要战胜新冠大流行，就必须合作。他还呼吁国际社会加大力度应对气候变化，警告气候变化将导致全球生存危机。

法国总统马克龙表示，欧洲和美国应致力于“能取得成果的多边主义”，从而在应对气候变化等方面取得成果。

美欧关系在过去4年出现倒退，改善跨大西洋关系是本次会议的重点。拜登在讲话中承诺，美国将再次与欧盟合作，并全力支持北约集体安全体系。

拜登的态度得到欧洲领导人一定程度的积极回应。默克尔说，德国已准备好翻开跨大西洋伙伴关系的新篇章。

不过有观察人士认为，美欧领导人在讲话中回避了如俄罗斯到德国的“北溪-2”输气管道等双方关系中的突出问题，也暴露出双方在对俄等政策上的差异。

英国首相约翰逊、北约秘书长斯托尔滕贝格、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩、美国总统气候问题特使克里和微软创始人比尔·盖茨也在会上发言。（参与记者：徐永春 刘芳）

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