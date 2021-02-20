在今天（19日）下午的外交部例行记者会上，有记者提问：近日《华盛顿邮报》以“当西方国家正在争抢新冠疫苗时，被排斥在外的发展中国家纷纷转向中国”为题刊文，指出疫情肆虐的当前世界面临的一个大问题是，富裕国家订购的疫苗数量是其人口的两三倍，而那些贫穷的发展中国家根本无法获得西方公司的疫苗合同。当这些发展中国家被西方排挤出疫苗供应圈后，中国疫苗为他们战胜疫情提供了选择。中国疫苗成为众多发展中国家抗击新冠肺炎疫情最可靠的依赖。同时有报道称，目前已经有8位外国首脑接种了中国疫苗。你对此有何评论？

外交部发言人华春莹表示，确实，这几天关于中国对外提供疫苗并受到许多发展中国家欢迎的消息比较集中。我们注意到媒体称，中国疫苗成为这些国家最期盼的“春节礼物”。中国疫苗能够在这个关键时刻为有关国家解燃眉之急的消息让我们感到欣慰。许多国家派专机前来中国接运疫苗，多个国家的国家元首或政府首脑亲自到机场迎接中国疫苗。有的外国领导人表示，中国在自身也需要疫苗的情况下，仍然不忘向发展中国家提供疫苗援助，中国疫苗犹如“隧道尽头的光芒”。据我了解，目前已有至少8位外国国家元首或政府首脑公开接种了中国疫苗，这些都是对中国疫苗安全性和有效性投下的信任票。

华春莹说，我想强调指出的是，中方开展疫苗国际合作，目标是使疫苗成为全球公共产品。各方都应该携手共同抵制疫苗“民族主义”，促进疫苗公平合理分配，尤其是实现在发展中国家的分配。中方将继续同有关国家以不同方式开展疫苗合作，为全球赢得战胜疫情的最终胜利作出自己的贡献。（总台央视记者 申杨 孔禄渊）

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