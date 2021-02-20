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美国得州遭寒潮 议员出国度假引争议

2021年02月20日09:02 | 来源：新华网
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美国南部得克萨斯州民众因强烈冬季风暴断水断电时，得州共和党籍国会参议员特德·克鲁兹却携家人17日前往墨西哥度假，招致广泛批评。克鲁兹被迫缩短行程，于18日飞回得州。

来自社交媒体的照片显示，克鲁兹17日搭乘飞机前往墨西哥海滨度假城市坎昆。克鲁兹说，他们原计划在坎昆待到这周末。坎昆18日晚气温在26摄氏度左右。

路透社以一个民主党政治团体获取的短消息为来源报道，克鲁兹的妻子海迪曾经邀请邻居同行，写道“有人能或者想出去过这周吗？”她提及坎昆的豪华酒店丽思卡尔顿酒店一晚房费“309美元不含税”。

连日来，得州因冬季风暴引发大面积停电，多地气温跌至零下，寒潮中数以百万计民众无法取暖，政府开设300个紧急 “避寒中心”，120万民众家中断水或只是偶尔有水。

家住得州首府奥斯汀的利维娅·特雷维尼奥18日家中仍然停水。她不满克鲁兹此时出国休假，感觉遭到抛弃。“他们正在度假，离开这个国家，不必处理这个问题，我们快被冻死了。没有水，也没有食物。”

克鲁兹本周早些时候接受电台采访时敦促民众低温天气来袭时 “就待在家里”。他18日发表声明说，应女儿们的要求前往墨西哥。“这周学校停课，女儿们要求和朋友一起旅游。我想当个好爸爸，昨晚和她们一起飞来，今天下午就回去。”

克鲁兹18日返回休斯敦后告诉媒体记者，去坎昆“显然是个错误。事后看来，我不该那么做”。他说打算“回家继续工作”。

得州民主党要求克鲁兹辞职。

克鲁兹的办公室暂时没有回应他返回得州后是否会自我隔离。美国疾病控制和预防中心建议，有旅行史的人回国后3至5天接受新冠病毒检测，无论检测结果如何，都要隔离一周。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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