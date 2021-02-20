日本总务省4名高级官员接受首相菅义伟长子菅正刚高规格宴请和礼品，引发舆论争议。总务大臣武田良太19日说，将撤换两名高官并考虑惩戒涉事官员。

武田良太就宴请事件引发民众不信任致歉，说总务省20日将撤换信息流通行政局局长秋本芳德和副局长汤本博信。

武田良太说，总务省考虑惩戒涉事官员，包括另外两名接受宴请的官员谷胁康彦、吉田真人。

日本杂志《周刊文春》本月3日披露，上述4名总务省高官去年10月至12月在东京高级料理店接受菅正刚宴请，收受礼品和打车券，并且没有按规定向公务员伦理监督官员报备，涉嫌违反日本《国家公务员伦理法》。

信息流通行政局分管电视广播相关行政审批业务，被认为与菅正刚供职企业有利益关系。《周刊文春》新近曝光了菅正刚宴请秋本时的谈话录音。录音中，菅正刚不断谈及卫星电视内容。

秋本最初否认有过相关言论。录音曝光后，他19日在众议院预算委员会会议上改口称“可能说过那些话”。

菅义伟称对儿子宴请高官不知情。菅正刚在父亲2006年出任总务大臣时充当过总务大臣秘书官，供职大约9个月。日本媒体报道，菅正刚在这一时期结识4名官员中的某些人。（陈立希）【新华社微特稿】

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