新华社哈拉雷2月18日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心18日发布的数据显示，非洲累计新冠确诊病例3786322例，累计死亡99886例，累计治愈3336229例。非洲多国18日公布疫苗接种计划，津巴布韦当天启动新冠疫苗接种工作。

数据显示，非洲当前累计确诊病例数居前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。其中南非最多，累计确诊1496439例，累计死亡48478例。

津巴布韦卫生部门18日启动新冠疫苗接种工作，一线医护人员和机场、口岸等高风险场所的工作人员成为首批接种人群。津副总统兼卫生部长奇温加当天在首都哈拉雷接种了中国国药集团疫苗，成为津巴布韦首位接种者。奇温加在接种疫苗后向媒体表示，更多新冠疫苗将陆续抵达，全国民众将分阶段获得接种机会。

纳米比亚卫生部长尚古拉18日对议会表示，尽管邻国南非暂停接种阿斯利康疫苗，但纳米比亚将继续实施阿斯利康疫苗接种计划，本月内将开始接种工作。

乌干达新闻和信息通信技术部长纳巴库巴18日在新闻发布会上说，乌干达已采购3600万剂新冠疫苗，其中乌政府直接购买1800万剂，另外1800万剂则通过世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”获得。乌卫生部已确定新冠疫苗接种计划，计划分三阶段为该国60%的人接种疫苗。

塞内加尔卫生部长萨尔18日宣布，该国将于23日启动新冠疫苗接种工作。塞总统萨勒17日晚在迎接从中国进口的中国国药集团疫苗时说，塞内加尔将在未来几周获得680万剂来自不同制造商的新冠疫苗，用于大规模接种工作。

马拉维政府17日晚宣布，将于22日重新开放学校。此前因疫情恶化，马总统查克维拉于1月12日宣布进入国家灾难状态，于1月17日宣布关闭所有学校。

几内亚比绍总统恩巴洛17日颁布总统令，决定调低出境人员的新冠检测费用，通过航空和水路出境的旅客检测费用降至3万西非法郎（约合55美元），经陆地口岸出境的旅客检测费用降至5000西非法郎（约合10美元）。（执笔记者：张玉亮；参与记者：邢建桥、汪平、张改萍、吴长伟、赵宇鹏、滕军伟）

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