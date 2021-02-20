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综合消息：亚欧多国准备实施大规模疫苗接种

2021年02月20日08:57 | 来源：新华社
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新华社第比利斯2月19日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：19日，亚欧地区多国单日新增新冠确诊病例数继续走低，部分国家加紧制订疫苗接种计划。

俄罗斯防疫指挥部19日公布的数据显示，过去24小时，俄新增确诊病例13433例，累计确诊4139031例，累计死亡82396例，累计治愈3679949例。

乌克兰卫生部19日说，过去24小时，该国新增确诊病例6531例，累计确诊1293672例，累计死亡24972例，累计治愈1139977例。乌卫生部长斯捷潘诺夫18日在社交媒体上表示，鉴于新冠疫情可能持续数年，乌方计划增加疫苗订购量。

据白俄罗斯卫生部19日消息，过去24小时，白境内新增确诊病例1663例，累计确诊275322例，累计死亡1894例，累计治愈264976例。白俄罗斯18日开始为教育工作者接种俄制“卫星V”新冠疫苗。此外，白各地区也开始为即将实施的居民大规模接种疫苗做准备。

哈萨克斯坦卫生部19日说，该国新增确诊病例901例，累计确诊205825例，累计死亡2667例，累计治愈189750例。据哈通社报道，哈萨克斯坦首都努尔苏丹将于22日开始新冠疫苗第二阶段接种工作。目前，哈首都有20个冷冻机和82个用于运输疫苗的保温容器，以确保疫苗顺利交付与保存。哈首都居民可在所属区域的初级医疗保健诊所免费接种疫苗。

亚美尼亚国家疾控中心19日说，该国单日新增确诊病例191例，累计确诊170011例，累计治愈161790例，累计死亡3158例。亚美尼亚卫生部长阿纳希特·阿瓦涅相18日表示，亚美尼亚计划于3月启动大规模疫苗接种工作，将主要针对医务人员、65岁以上老人等高风险人群。

乌兹别克斯坦卫生部19日说，该国新增确诊病例50例，累计确诊79598例，累计死亡622例，累计治愈78100例。乌兹别克斯坦卫生和流行病学署18日表示，该国将把媒体工作者、出国务工人员和出国留学学生纳入优先接种新冠疫苗的人群。

还有一些亚欧地区国家19日更新了累计确诊病例数：格鲁吉亚267701例，阿塞拜疆232829例，吉尔吉斯斯坦85772例。（执笔记者：李铭；参与记者：李东旭、张继业、魏忠杰、李奥、蔡国栋、关建武）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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