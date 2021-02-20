2月19日，在英国伦敦，英国首相约翰逊主持七国集团领导人视频会议。新华社发（英国首相府供图）

新华社伦敦2月19日电（记者张代蕾 金晶）七国集团领导人19日举行视频会议，重点商讨新冠疫苗研发与分配、疫后经济振兴等议题。七国集团表示将与世界卫生组织、二十国集团等多边组织一道，为加强全球卫生安全而合作。

当天的视频会议由英国首相约翰逊主持，持续两个小时。七国集团领导人在会后发表的联合声明中说，七国集团将与世卫组织、二十国集团及其他多边组织一道，为加强全球卫生安全、快速应对疫情大流行而合作；七国集团将为人类健康与繁荣加强多边合作，“使2021年成为多边主义的转折之年”。

七国集团表示将在新冠疫情应对方面加强合作，支持世卫组织发挥领导和协调作用；将加快全球疫苗开发和部署，与疫苗生产企业合作提高产量，加强对变异新冠病毒基因组测序等方面的信息共享等；重申支持“获得抗击新冠肺炎工具加速器”倡议、“新冠肺炎疫苗实施计划”，以及公平获得负担得起的疫苗、治疗和诊断，为此七国集团将追加40亿美元资助，使得资助总额达到75亿美元。

在经济复苏领域，七国集团表示过去一年对内提供了总额超过6万亿美元的经济支持，未来将通过与二十国集团以及国际金融机构的合作，致力于疫后全球经济振兴。

在应对气候变化、发展清洁能源、保护生物多样性等领域，七国集团支持在更自由、更公平的多边贸易体系和规则下合作。为构建公平、互惠的全球经济体系，七国集团将与其他国家互动，尤其是包括中国这样的大型经济体在内的二十国集团国家。

当天的视频会议是七国集团领导人自去年4月以来的首次“聚会”，也是拜登今年1月就任美国总统后参加的首个主要多边会议。此间分析人士认为，美欧双方希望以此为契机，弥合特朗普执政时期留下的分歧与裂痕，重塑七国集团影响力。

七国集团由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成，俄罗斯1997年加入后成为八国集团。2014年乌克兰危机爆发以后，俄罗斯被排除在外。

2月19日，在英国伦敦，英国首相约翰逊主持七国集团领导人视频会议。新华社发（英国首相府供图）

2月19日，在英国伦敦，英国首相约翰逊主持七国集团领导人视频会议。新华社发（英国首相府供图）

2月19日，在英国伦敦，英国首相约翰逊主持七国集团领导人视频会议。新华社发（英国首相府供图）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)