北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格18日说，北约将增加在伊拉克的军事部署，由现有大约500人增至4000人左右。

【扩大活动范围】

斯托尔滕贝格当天在北约成员国国防部长线上会议结束后告诉媒体记者，北约将逐步增加在伊拉克的军事部署，扩大军事培训对象，拓展活动区域。“训练活动今后将包括更多伊拉克安全机构，区域也将超出巴格达。”

北约驻伊部队不参与作战行动，2018年起帮助训练伊拉克安全部队并提供咨询，活动区域先前限于伊拉克首都巴格达和邻国约旦。

北约2020年2月宣布向伊拉克增派人员。受新冠疫情影响，增派计划暂停。

斯托尔滕贝格18日说，北约在伊行动是“应伊拉克政府要求”。按法新社的说法，增派驻军计划得到伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米支持。

另一方面，美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟在伊拉克北部库尔德自治区首府埃尔比勒驻扎。伊拉克2017年底宣布击败“伊斯兰国”后，国际联盟驻军人数减少到不足3500人，其中大约2500人是美军。

法新社报道，北约增加在伊拉克的军事部署后，预计将接管眼下由打击“伊斯兰国”国际联盟开展的部分培训活动。

【撤离阿富汗未定】

就北约在阿富汗驻军，斯托尔滕贝格18日说，各国防长没有就北约驻阿部队的未来作出最终决定。他前一天表示，北约部队不考虑提前从阿富汗撤离。

美国上届政府与阿富汗塔利班2020年2月底签署协议，约定今年5月1日前完全撤出阿富汗，包括美方主导的北约部队。法新社报道，北约盟友正在等待美国新任总统约瑟夫·拜登作最后决定。

“我们面对许多进退两难的局面，没有简单的选项。现阶段，我们没有就驻军的未来作出最后决定，”斯托尔滕贝格说，“5月1日期限将至，北约盟友将在今后几周继续保持密切磋商。”

斯托尔滕贝格坚持，塔利班必须继续按协议履行承诺，减少暴力活动、断绝与“国际恐怖组织”联系，推动与阿富汗政府的和谈取得进展。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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