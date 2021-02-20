这是2月19日在德国慕尼黑拍摄的联合国秘书长古特雷斯通过视频出席慕尼黑安全会议线上特别会议。新华社发（慕尼黑安全会议供图）

新华社法兰克福2月19日电（记者沈忠浩）联合国秘书长古特雷斯19日在出席慕尼黑安全会议（慕安会）线上特别会议时表示，人类面临的全球性挑战日趋严峻复杂，但应对措施零碎且不充分。他呼吁构建更强、更具包容性的多边主义。

古特雷斯在视频演讲中指出，新冠疫情暴露出世界存在的深刻裂痕与脆弱性，这些脆弱性远超流行病和公共卫生的范畴，波及气候变化、社会结构、性别平等、可持续发展目标、网络空间等更多领域。

古特雷斯表示，2021年必定是重回正轨的一年，“该是重新定义21世纪全球治理的时候了”。他认为，应确保以新的方式提供全球公共产品，建立公平的全球化，解决共同的挑战。

古特雷斯强调，应加强多边主义，使世界拥有一个将全球和区域组织、经济和政治实体联系起来的网络化多边主义，一个由企业、城市、高校参与并囊括维护性别平等、种族正义和应对气候变化相关行动的包容性多边主义，以及一个尊重子孙后代权益的多边主义。

关于抗击新冠疫情，古特雷斯表示，疫苗公平对拯救生命和挽救经济至关重要。二十国集团有充分条件成立一个紧急工作组，筹备一项“全球疫苗接种计划”。

慕安会是全球高级决策者和学者就国际重大安全问题阐述立场、交换意见的重要平台。第57届慕安会原定于今年2月19日至21日举行，但受新冠疫情影响，会议主办方宣布推迟举行线下正式会议，先在线上举办一场特别会议。

这是2月19日在德国慕尼黑拍摄的联合国秘书长古特雷斯通过视频出席慕尼黑安全会议线上特别会议。新华社发（慕尼黑安全会议供图）

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