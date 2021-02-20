新华社明斯克2月19日电（记者魏忠杰 李佳）中国政府援助白俄罗斯的新冠疫苗19日运抵白首都明斯克。白俄罗斯卫生部长皮涅维奇和中国驻白俄罗斯大使谢小用到机场迎接，并出席疫苗交接仪式。

皮涅维奇在致辞中对中国政府向白俄罗斯无偿提供宝贵的新冠疫苗表示感谢。他说，中方此举旨在落实两国元首在最近通话中达成的重要共识，再次证明了白中全面战略伙伴关系经得住患难考验。白中两国友好合作历久弥坚，尤其是在当前全球艰难抗疫的形势下，中方向白方无偿援助疫苗在两国交往历史上增添了新的一页，白俄罗斯人民将永远铭记中方的友好举动。

皮涅维奇说，新冠疫情暴发之初，白俄罗斯是首批向中国提供医疗物资援助的国家。白国内发生疫情后，中国政府和人民也向白俄罗斯提供了大量防护服、核酸检测试剂盒等无偿援助。中国疫苗质量可靠、安全有效，将有助于守护白俄罗斯民众的生命安全。

谢小用说，近年来，中白相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系保持高位稳定运行。新冠疫情发生以来，中白共同抗击疫情成为两国合作新亮点。双方在疫情中相互支持，守望相助，相互提供援助物资，彰显了两国人民的深厚情谊。

谢小用说，中方在国际和本国国内对新冠疫苗需求巨大、相关疫苗产量相对不足的情况下向白方援助疫苗，体现了中方对两国关系的高度重视，是中白关系高水平的生动体现，是落实两国元首重要共识的具体举措，也是落实习近平主席关于将疫苗作为全球公共产品重要宣示的实际行动。中方愿继续同白方加强抗疫合作，将在力所能及的范围内继续向白方提供抗疫援助，携手推动构建人类卫生健康共同体。

据悉，中国此次援助白俄罗斯的新冠疫苗是由中国国药集团研制和生产的新冠灭活疫苗，由中国国际航空公司提供免费运输。

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