据法新社华盛顿2月17日报道，美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡17日终于举行了自华盛顿政府更迭以来的首次电话会谈，从而缓和了他们之间可能存在的紧张关系。

报道称，尽管以色列与美国关系特殊，但内塔尼亚胡是最后一批接到拜登电话的外国领导人之一。

不过，双方在通话中都强调了他们的密切关系。拜登对记者说，这是一次“很好的交谈”。

白宫说，拜登对他的前任特朗普斡旋的关于以色列与阿拉伯国家关系正常化的一系列协议表示“支持”。

白宫说，拜登“申明了他个人历来坚定致力于以色列的安全，并传达了他加强美以伙伴关系各个方面、包括双方强有力的防务合作的意愿”。

内塔尼亚胡的媒体顾问在一份声明中说，会谈“非常热情友好”，持续约一个小时。

声明还说，“两位领导人提到了他们之间长期的个人关系”，并同意加强两国联盟。

据报道，以色列总理和美国总统“讨论了和平协议今后的进展、伊朗的威胁和地区挑战，并同意继续对话”。

人们普遍认为，把内塔尼亚胡置于名单底部是拜登发出信号——即在特朗普时代之后重启美国与中东关系——的一种方式。

报道称，特朗普经常吹嘘自己是美国历史上最“亲以色列”的总统。他密切关注内塔尼亚胡的优先事项，包括将美国大使馆从特拉维夫迁至有争议的耶路撒冷——此举被其他许多国家视为挑衅。

拜登还刻意冷却特朗普与沙特事实上的统治者、王储穆罕默德·本·萨勒曼建立的亲密个人关系。这位民主党人还没有给沙特人打电话，并说等到他打电话时，也是打给萨勒曼国王本人。

报道指出，这种冷淡态度惹恼了内塔尼亚胡所在的利库德集团。

利库德集团全球事务负责人丹尼·达农最近在推特上发布了拜登与各国领导人交谈的清单，并问道：“现在是不是该给美国最亲密的盟友以色列的领导人打电话了？”

美国前常驻联合国代表妮基·黑利指责拜登政府“冷落”以色列。

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